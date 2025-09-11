Gol passa a oferecer voos entre Pelotas e o Aeroporto de Congonhas, em SP

A Gol Linhas Aéreas anunciou que, a partir de 27 de outubro, terá voos para ligar Pelotas ao aeroporto central de São Paulo, Congonhas (CGH). Desde janeiro de 2022 atende a cidade. Atualmente, são três frequências semanais diretas entre PET e o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (GRU), às segundas, quartas e sextas.

A partir de 27 de outubro, quando os voos passarão a se destinar a Congonhas, as frequências se manterão as mesmas, em número e dias da semana, apenas com variações sutis nos horários de partidas e chegadas.

O voo de São Paulo para Pelotas sairá às segundas, quartas e sexta-feira às 15h05, com previsão de chegada no Sul do Estado às 17h. Já no sentido RS/SP, a saída ocorre às 17h45, com chegada na capital paulista ás 19h40.

Em Congonhas, estão à disposição dos passageiros vindos de Pelotas opções cômodas e rápidas de conexão com a Gol para diversos destinos espalhados por todas as regiões brasileiras.

Os voos entre Pelotas e o aeroporto paulista serão operados com as modernas aeronaves Boeing 737 700 da GOL, com capacidade para 138 passageiros. Os bilhetes estão disponíveis para venda.