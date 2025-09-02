Três voos semanais de Porto Alegre para Buenos Aires são lançados pela Latam

Com uma frequência de três voos semanais (terças, quintas e sábados), a Latam inaugurou a rota internacional Porto Alegre/Buenos Aires. O primeiro voo realizado na aeronave Airbus A320 com 176 passageiros saiu às 8h30min do Aeroporto Internacional Salgado Filho, com destino ao Aeroparque Jorge Newbery, em Buenos Aires. O voo terá duração de uma hora e quarenta minutos.

Para marcar o início da rota, foi realizada uma cerimônia de inauguração no Aeroporto Salgado Filho, na manhã desta terça-feira (2), com o corte de uma fita. A solenidade contou com as presenças da CEO da Fraport, Andreea Pal, dos secretários estaduais de Turismo, Ronaldo Santini, do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, do prefeito Sebastião Melo, da secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, Fernanda Barth, e de representantes da Latam.

A CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal, disse que estava muito feliz pela abertura de mais uma conexão internacional junto com a Latam. "É uma conexão muito importante porque o Salgado Filho ainda está recuperando o programa de voo referente a 2019 em decorrência da Covid-19 e das enchentes de 2024 que impactaram o aeroporto", destaca. Andreea afirma que é superimportante a chegada de novos voos para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul. Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da Latam, disse que a empresa reforça seu compromisso com o Rio Grande do Sul ao investir em mais opções de conexão aérea. "Estamos oferecendo aos passageiros maior conveniência e oportunidades de viagens. "Os três voos semanais aproximam Porto Alegre de um mercado internacional relevante como Buenos Aires, que é o maior mercado da América Latina", acrescenta.

Sobre a rota Porto Alegre/Buenos Aires, o secretário Ronaldo Santini, do Turismo, destaca que o governo do Estado tem trabalhado intensamente para ampliar e consolidar as malhas aéreas internacionais. "O Rio Grande do Sul vem se apresentando como um destino turístico com grande potencial de crescimento", comenta. Já Ernani Polo, do Desenvolvimento Econômico, disse que a nova conexão Porto Alegre/Buenos Aires é fundamental para o desenvolvimento econômico e o crescimento do Estado. "A nova rota amplia a possibilidade de vinda de pessoas e melhora a conexão com o Estado, principalmente relacionado ao turismo, ao comércio, aos serviços e à indústria", destaca.

O prefeito Sebastião Melo disse que, com a nova rota, ganham a economia, o empreendedorismo e o turismo, mas acima de tudo, ganha o cidadão, que terá mais opções de voos para a Argentina. "Ganham os argentinos, ganham os gaúchos e ganham os porto-alegrenses com os três voos semanais da Latam de Porto Alegre para Buenos Aires", acrescenta.

Na área de embarque internacional do Salgado Filho, o engenheiro João Oliveira, que tinha Buenos Aires como destino para depois chegar à Alemanha, não sabia da inauguração do primeiro voo da Latam para o país portenho. A família de Oliveira (mãe, esposa, filha, duas irmãs e um sobrinho) foi em peso ao aeroporto se despedir, já que o engenheiro permanecerá dois meses a trabalho na Alemanha.

A agente de viagens Nachiele Ruivo estava duplamente feliz por participar do voo inaugural com destino a Buenos Aires e de poder conhecer o país. "Não conheço a Argentina. Pretendo visitar Porto Madero, Caminito e o estádio La Bombonera, do Boca Juniors", destaca. Torcedora do Grêmio, ela pretende voltar a Buenos Aires em novembro para assistir River Plate e Boca Juniors.

Voos de Porto Alegre para Buenos Aires/Argentina

De Setembro até 26/10:



Aerolíneas Argentinas

Segundas e sábados às 8h30min

Terças e quintas às 21h45min



Gol

Terças, quintas e sábados às 6h10min



Latam

Terças, quintas e sábados às 8h30min





De 26/10 até Novembro:



Aerolíneas Argentinas

Segundas, sextas e sábados às 8h25min

Terças e quintas às 21h05min



Gol

Terças, quintas e sábados às 6h10min



Latam

Segundas, quartas e sextas às 7h