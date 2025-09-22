Memória Farroupilha

Os historiadores José Francisco Alves e Marco Aurélio Biermann Pinto, criadores e curadores da mostra 90 de 35 – Arte, História e Arquitetura na Exposição do Centenário Farroupilha, aberta na semana passada, na Casa da Memória Unimed Federação/RS, revivem um significativo momento da formação da cultura gaúcha. Antes do Parque Farroupilha, ou da Redenção ser o que é hoje, uma exposição sobre os 100 anos da Revolução Farroupilha foi montada no local, exibindo a pujança comercial, industrial, agrícola e cultural do Rio Grande do Sul à época. Fotografias ampliadas dos principais pavilhões da exposição, maquetes de monumentos e do pórtico de entrada, vitrines com livros, catálogos, documentos, medalhas comemorativas e outros materiais originais da Exposição do Centenário Farroupilha compõem a mostra que segue aberta ao público, gratuitamente, até o dia 24 de outubro.

Pelo Moinhos de Vento

Fernanda Pandolfi, Letícia Wierzchowski e Tânia Carvalho ARTHUR WOLTMANN/DIVULGAÇÃO/JC

Celebrando o bairro Moinhos de Vento, onde está instalada em um casarão típico da região, a Woss Incorporadora optou por realizar um Sarau Literário para o lançamento do livro Raízes e Horizontes, escrito por Letícia Wierzchowski. Durante uma conversa informal e bem-humorada, que teve mediação da jornalista Fernanda Pandolfi, Letícia Wierzchowski e Tânia Carvalho, moradora do bairro há quase 50 anos, reviveram memórias, identidades e as transformações pelas quais o bairro vem passando e que serviram de inspiração para as 15 crônicas ilustradas que compõem o volume.

Usina de sabores

Patrícia Aragão EVANDRO OLIVEIRA/JC

A Usina de Massas, que completa 23 anos, está reforçando sua linha de pratos trufados em seu endereço na rua Dinarte Ribeiro, destacando as especialidades do cardápio como o Brie in Panko com mel trufado e o Risotto com presunto de Parma e Brie, que são as estrelas confirmadas da casa. Patrícia Aragão, empresária responsável pela marca, já está preparando novidades para breve.

Experiência cultural

A promoção Negroni Day, que ocupou mensalmente as terças-feiras do Encouraçado Butikin com experimentações ousadas e criativas em torno da famosa bebida, terá a eleição das melhores propostas apresentadas por baristas tarimbados. Entre as 17 criações autorais que desfilaram pelas bancadas da casa, nove foram finalistas e serão avaliadas pelo público entre os dias 23 e 27 de setembro para eleger o Negroni do Encouraçado Butikin. Na noite de hoje, a trilha sonora terá o DJ Rossato e um show da dupla Marcelo Gross e Mari Kerber.

Reflexões gastronômicas

Chef's Table RODRIGO MOREIRA/DIVULGAÇÃO/JC

Nesta quarta-feira, o lançamento da segunda edição do ano do Chef's Table, no Shopping Iguatemi, volta a provocar Porto Alegre agora com a questão Menos é realmente mais? Durante todo o mês de outubro, esta dúvida poderá ser debatida, ou melhor, degustada, a partir dos cardápios elaborados por chefs estrelados como Monique Gabiatti, Roberto Ravioli, Pedro Soares e Dudu Poerner, Fabio Leonardo Mendoza e Felix Sanchez, encerrando com Helio Gonçalves. Desta vez, a ambientação ficou sob os cuidados do arquiteto Humberto Machado, da HMV Arquitetura, que embalou o projeto com a provocação da estética do kitsch, reinterpretado com sofisticação, onde o excesso deixa de ser exagero e se transforma em refinamento.

