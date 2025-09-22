Memória Farroupilha

Os historiadores José Francisco Alves e Marco Aurélio Biermann Pinto, criadores e curadores da mostra 90 de 35 – Arte, História e Arquitetura na Exposição do Centenário Farroupilha, aberta na semana passada, na Casa da Memória Unimed Federação/RS, revivem um significativo momento da formação da cultura gaúcha. Antes do Parque Farroupilha, ou da Redenção ser o que é hoje, uma exposição sobre os 100 anos da Revolução Farroupilha foi montada no local, exibindo a pujança comercial, industrial, agrícola e cultural do Rio Grande do Sul à época. Fotografias ampliadas dos principais pavilhões da exposição, maquetes de monumentos e do pórtico de entrada, vitrines com livros, catálogos, documentos, medalhas comemorativas e outros materiais originais da Exposição do Centenário Farroupilha compõem a mostra que segue aberta ao público, gratuitamente, até o dia 24 de outubro.
Celebrando o bairro Moinhos de Vento, onde está instalada em um casarão típico da região, a Woss Incorporadora optou por realizar um Sarau Literário para o lançamento do livro Raízes e Horizontes, escrito por Letícia Wierzchowski. Durante uma conversa informal e bem-humorada, que teve mediação da jornalista Fernanda Pandolfi, Letícia Wierzchowski e Tânia Carvalho, moradora do bairro há quase 50 anos, reviveram memórias, identidades e as transformações pelas quais o bairro vem passando e que serviram de inspiração para as 15 crônicas ilustradas que compõem o volume.
A Usina de Massas, que completa 23 anos, está reforçando sua linha de pratos trufados em seu endereço na rua Dinarte Ribeiro, destacando as especialidades do cardápio como o Brie in Panko com mel trufado e o Risotto com presunto de Parma e Brie, que são as estrelas confirmadas da casa. Patrícia Aragão, empresária responsável pela marca, já está preparando novidades para breve.
A promoção Negroni Day, que ocupou mensalmente as terças-feiras do Encouraçado Butikin com experimentações ousadas e criativas em torno da famosa bebida, terá a eleição das melhores propostas apresentadas por baristas tarimbados. Entre as 17 criações autorais que desfilaram pelas bancadas da casa, nove foram finalistas e serão avaliadas pelo público entre os dias 23 e 27 de setembro para eleger o Negroni do Encouraçado Butikin. Na noite de hoje, a trilha sonora terá o DJ Rossato e um show da dupla Marcelo Gross e Mari Kerber.
Nesta quarta-feira, o lançamento da segunda edição do ano do Chef's Table, no Shopping Iguatemi, volta a provocar Porto Alegre agora com a questão Menos é realmente mais? Durante todo o mês de outubro, esta dúvida poderá ser debatida, ou melhor, degustada, a partir dos cardápios elaborados por chefs estrelados como Monique Gabiatti, Roberto Ravioli, Pedro Soares e Dudu Poerner, Fabio Leonardo Mendoza e Felix Sanchez, encerrando com Helio Gonçalves. Desta vez, a ambientação ficou sob os cuidados do arquiteto Humberto Machado, da HMV Arquitetura, que embalou o projeto com a provocação da estética do kitsch, reinterpretado com sofisticação, onde o excesso deixa de ser exagero e se transforma em refinamento.
Hoje, a partir das 19h, o Sunset Rosa organizado pela Lau Center Óptica, no Shopping Viva Open Mall, lançará a camiseta da 22ª Caminhada das Vitoriosas, em frente à sua loja.
Amanhã, o restaurante Asiana comemora a distinção concedida pelo Ministério do Comércio da Tailândia, com um jantar para convidados, em que a excelência e a autenticidade em culinária tailandesa também celebram seus cinco anos de atividades.
Quinta-feira, dia 25, a Galeria Alice Floriano celebra 10 anos e inaugura seu novo espaço em Porto Alegre em parceria com a Pupila Galeria, espaço independente de fotografia criado por Raquel Brust.
A SAVÀ realiza o pré-lançamento de sua nova coleção de verão no próximo sábado, 27 de setembro, na Occa Moderna, em Porto Alegre, apresentando peças de moda sustentável, em um evento que integra estilo, arquitetura, design e arte.