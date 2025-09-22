Unidade de plástico verde em Triunfo celebra 15 anos de operação

Com a demanda crescente por produtos renováveis, a Braskem comemora 15 anos do lançamento do polietileno (PE) I’m greenTM bio-based. Segundo nota da empresa, trata-se de um marco que reforçou a liderança global da companhia em biopolímeros.

O chamado plástico verde é produzido no Polo Petroquímico de Triunfo. Desde a partida da planta, em 2010, a sua produção evitou a emissão de 8 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. “Comemorar a trajetória de I’m greenTM bio-based é celebrar o protagonismo da Braskem e do Brasil na transição global para uma indústria de baixo carbono e circular”, afirma o diretor industrial da Braskem no Rio Grande do Sul, Nelzo Silva.

A planta de eteno renovável partiu com capacidade de produção de 200 mil toneladas anuais. Atualmente, sua capacidade produtiva é de 275 mil toneladas ao ano, o que representa um aumento de 37% em relação ao projeto inicial.

O objetivo da Braskem é expandir a sua capacidade produtiva de bioprodutos e produtos bio-atribuídos para 1 milhão de toneladas até 2030 em outras frentes de crescimento. Atualmente, a matéria-prima é utilizada em três produtos de fonte renovável: o polietileno, usado em diversas aplicações, como embalagens, o EVA, muito usado em solado de calçados, e a cera de Polietileno, usada na produção de adesivos, cosméticos, entre outros.