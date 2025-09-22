“Fraudes não são eventos isolados. Elas refletem lacunas sistêmicas nas estruturas de controle e na cultura organizacional.” Alessandro Gratão, líder de Serviços Forenses da Grant Thornton Brasil.

“Os números confirmam a resiliência da indústria brasileira do alumínio, mesmo em um cenário global marcado pelo tarifaço e desaceleração da economia. Observamos sinais de arrefecimento na demanda, o que reforça a necessidade de atenção redobrada às políticas comerciais que impactam a competitividade.” Janaina Donas, presidente-executiva da Associação Brasileira do Alumínio (Abal).

“Os recursos sonegados no setor de combustíveis poderiam ser revertidos para saúde, educação e segurança, áreas que carecem de investimentos permanentes. O combate efetivo à sonegação é fundamental para garantir justiça fiscal, fortalecer o setor formal e proteger o consumidor.” Emerson Kapaz, presidente do Instituto Combustível Legal (ICL).

“O BNDES vai socorrer todas as empresas, e a contrapartida é manter os empregos para a economia continuar crescendo, e o País não ser prejudicado por essas medidas autoritárias, unilaterais e injustificadas.” Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).