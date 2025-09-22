Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 22 de Setembro de 2025 às 18:23

Faxina recolhe quilos de fios dos postes da Capital

pg3 Faxina nos postes

pg3 Faxina nos postes

Gilberto Jasper/divulgação/jc
Compartilhe:
Fernando Albrecht
Servidores da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da Capital promoveram recentemente uma grande faxina em diversos bairros de Porto Alegre. Entre eles, o Petrópolis, onde foram recolhidos quilos de fios e cabos pendentes, além de orelhões desativados há muito tempo. Palmas para ela, mas tem faxina pra mais de metro. Ou quilômetro.
Servidores da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da Capital promoveram recentemente uma grande faxina em diversos bairros de Porto Alegre. Entre eles, o Petrópolis, onde foram recolhidos quilos de fios e cabos pendentes, além de orelhões desativados há muito tempo. Palmas para ela, mas tem faxina pra mais de metro. Ou quilômetro.

O país dos desastres I

Em 2024, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais emitiu 3.620 alertas, média de cerca de 10 por dia. O governo federal mapeou 1.942 municípios suscetíveis a desastres, 35% dos municípios do País. Apenas no primeiro semestre de 2025, o Brasil somou R$ 29 bilhões de perdas econômicas com desastres, 80% dos impactos em toda a América Latina.
 

O país dos desastres II

Conforme dados da Confederação Nacional de Municípios (CNM), os prejuízos ultrapassaram os R$ 732 bilhões em 12 anos e revelam que 95% dos municípios brasileiros já foram atingidos ao menos uma vez por um desastre. Por oportuno, a Defesa Civil de Gramado, em parceria com a ONG Humus, promove de 30 a 31 de outubro, na Expogramado, congresso internacional sobre desastres naturais.
 

A cidade cheirosa

pg3 Jasmineiro na rua Olavo Bilac

pg3 Jasmineiro na rua Olavo Bilac

Fernando Albrecht/especial/jc
O esplendor dos ipês coloridos e outras espécies que vivem da primavera tem o equivalente dos jasmineiros que, orgulhosos da sua condição cheirosa, se fazem anunciar mesmo antes dos passantes chegarem neles. É o caso deste que fica na rua Olavo Bilac, no bairro Santana.
 

Uma nação contaminada

A corrupção tomou conta não só dos grandes negócios públicos como também contaminou desde o grande tubarão branco até a lamparina. De alto a baixo, tomou conta até dos pequenos negócios. Perguntem a empresários que lidam com esse mundo, que já virou submundo, e que nenhum antibiótico penal consegue curar.
 

De mal a pior

É uma pena que Tiro no Pé não seja modalidade olímpica. Levaríamos ouro. O último foi da Câmara dos Deputados, ao aprovar a PEC da Blindagem. Se bem que esse pé já está tão furado que não tem mais onde avançar. Dizem suas excelências que é uma espécie de vendeta pelas agressões invasivas do Supremo a um poder que a Constituição julgava soberano. Certo, mas dois erros não fazem um acerto.
 

Me engana que eu gosto

As sucessivas altas da bolsa brasileira, quebrando recordes sucessivos, não têm equivalência com a economia real, que vai mal das pernas há dois trimestres. É só ver os dados, produção industrial em baixa, consumo idem e aumento da inadimplência e calotes. Dizem que o dinheiro estrangeiro explica, mas o dinheiro estrangeiro espera para dar o bote e deixar os nossos no pincel.
 

Notícias relacionadas