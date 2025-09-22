O Brasil está passando por uma queda na taxa de fertilidade mais intensa do que o previsto. Em 2024, o índice caiu para 1,6 filhos por mulher, muito abaixo do nível de reposição populacional (2,1) e alinhado a países como EUA e Japão, segundo o Allianz Trade. O País representa hoje 2% de todas as crianças com menos de cinco anos no mundo, mas esse peso tende a cair diante da rápida transição demográfica e coloca pressão sobre a previdência e o sistema de saúde, além de reduzir a entrada de jovens no mercado de trabalho. Para muitos países, apesar da melhora nas condições econômicas e da queda nas taxas de desemprego entre os grupos mais jovens, as taxas de fertilidade continuaram diminuindo.

A corrida pela Vida

O Instituto do Câncer Infantil (ICI) é finalista na 10ª edição do Prêmio Sou do Esporte Foco Radical, premiação nacional que reconhece iniciativas que transformam a sociedade por meio do esporte. O ICI concorre na categoria Evento Esporte de Base e Amador com a 30ª Corrida pela Vida. A votação segue até o dia 29 de setembro e o link está nas redes sociais da instituição. Os vencedores serão anunciados no dia 9 de dezembro no Rio de Janeiro.

Garibaldi na Prowine

A feira profissional de vinhos mais importante das Américas será cenário para a Cooperativa Vinícola Garibaldi reforçar e projetar a expansão de sua marca nos mercados nacional e internacional. Entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, a vinícola gaúcha leva um diversificado portfólio para o Expo Center Norte, em São Paulo, composto por lançamentos exclusivos e rótulos premiados. Um deles é o Garibaldi In Veritas Irsai Oliver, um branco altamente aromático. A bebida introduz pela primeira vez no país um vinho elaborado com a uva Irsai Oliver, de origem húngara, resultado do cultivo no vinhedo experimental da marca.

Materiais para moda

A 33ª edição do Inspiramais, principal salão de lançamentos de materiais para as indústrias da moda, está com inscrições abertas. O evento, que reúne mais de 150 empresas de componentes, químicos e couros, acontece nos dias 27 e 28 de janeiro de 2026, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre/RS. Na edição 33 do evento, serão lançados mais de mil materiais inovadores e sustentáveis.

Os 80 anos da ACEG

Assembleia Legislativa entregará, em 13 de outubro, a Medalha da 56ª Legislatura à Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (ACEG), em comemoração aos 80 anos da instituição. A homenagem, proposta pelo deputado estadual Gustavo Victorino, será recebida pelo presidente Rogério Amaral e reconhece a trajetória da ACEG e seu papel na valorização da imprensa esportiva no Rio Grande do Sul.

As ações trabalhistas

O volume de ações trabalhistas tem batido recordes no Brasil nos últimos anos. E em 2025 não será diferente. Seja de novos ingressos, seja de casos julgados, o número cada vez maior também é reflexo da mudança de entendimento no STF, além de questões ligadas à pandemia da Covid e ao comportamento de empresas e empregados.

As rodovias do futuro no RS

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul realizará nesta quarta-feira (24) o Sergs Debates “Rodovias do Futuro - Resiliência e Inovação para o RS”. O evento terá a participação do secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi e de Leandro Conterato (Rota de Santa Maria) e Ricardo Peres (Concessionária de Rodovias Caminhos da Serra Gaúcha – CSG). Será na sede social da Sergs, bairro Pedra Redonda, Porto Alegre, com início às 9h40m.