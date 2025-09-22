Cristiano Bertolucci Trio faz show no Sargent Peppers esta quarta

Nesta quarta-feira (24), às 20h, o Sargent Peppers Pub (Quintino Bocaiúva, 256) será palco para o show do Cristiano Bertolucci Trio. Acompanhado dos músicos Ras Vicente no piano e Rodrigo Arnold no baixo, o baterista gaúcho apresentará um repertório eclético, voltado à música instrumental.

Nesse formato ele explora todas as dinâmicas do instrumento, executando improvisos e melodias rítmicas que só a bateria pode proporcionar. Na formação do trio, Cristiano conta com a participação de dois músicos renomados do cenário da música instrumental da cidade, o inventivo Ras Vicente (piano) e o sólido Rodrigo Arnold (baixo). No repertório, standards do jazz, clássicos da bossa nova, MPB e soul music com muito improviso. Ingressos a R$ 45,00 via Sympla.