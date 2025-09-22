Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta os concertos ‘Na Trilha do Rock’ e ‘Multiplayer’

No ano em que celebra seus 50 anos, a Orquestra Petrobras Sinfônica chega ao Rio Grande do Sul com dois concertos regidos pelo maestro Felipe Prazeres. O primeiro é o Na Trilha do Rock, que traz clássicos do Rock e do Pop Nacional com uma roupagem sinfônica, e que abre a programação na quarta-feira (24), às 20h, no Teatro Feevale de Novo Hamburgo (Universidade Feevale, RS-239, 2755). O mesmo espaço recebe o Concerto Multiplayer, um espetáculo que transforma as trilhas sonoras de grandes games em versões sinfônicas, na quinta-feira (25), às 20h. Os ingressos para as atrações em Novo Hamburgo podem ser adquiridos via BlueTicket.
Já em Porto Alegre, o Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80) recebe o programa dedicado aos clássicos do rock na sexta-feira (26), às 20h, e a celebração da cultura pop com sucessos que marcaram gerações no dia seguinte, sábado (27), às 20h. Os ingressos das apresentações na Capital podem ser adquiridos via Uhuu.
O espetáculo Na Trilha do Rock reúne clássicos da música nacional de bandas como Legião Urbana, Barão Vermelho e Paralamas do Sucesso.No repertório, Tempos Modernos, Sonífera Ilha e Desculpa o Auê, são revividos com arranjos sinfônicos exclusivos da Orquestra Petrobras Sinfônica. No Multiplayer, trilhas de Super Mario, Pokémon, The Legend of Zelda, Sonic, Fortnite, entre outros jogos, ganham novas dimensões. Com arranjos orquestrais exclusivos assinados por Ricardo Candido, contrabaixista da Petrobras Sinfônica, o concerto leva o público a uma imersão sinfônica no universo dos videogames e da cultura pop.