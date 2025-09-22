Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta os concertos ‘Na Trilha do Rock’ e ‘Multiplayer’

No ano em que celebra seus 50 anos, a Orquestra Petrobras Sinfônica chega ao Rio Grande do Sul com dois concertos regidos pelo maestro Felipe Prazeres. O primeiro é o Na Trilha do Rock , que traz clássicos do Rock e do Pop Nacional com uma roupagem sinfônica, e que abre a programação na quarta-feira (24), às 20h, no Teatro Feevale de Novo Hamburgo (Universidade Feevale, RS-239, 2755). O mesmo espaço recebe o Concerto Multiplayer, um espetáculo que transforma as trilhas sonoras de grandes games em versões sinfônicas, na quinta-feira (25), às 20h. Os ingressos para as atrações em Novo Hamburgo podem ser adquiridos via BlueTicket.

Já em Porto Alegre, o Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80) recebe o programa dedicado aos clássicos do rock na sexta-feira (26), às 20h, e a celebração da cultura pop com sucessos que marcaram gerações no dia seguinte, sábado (27), às 20h. Os ingressos das apresentações na Capital podem ser adquiridos via Uhuu.

