Festival Porongos acontece neste domingo na Imperadores do Samba

Música, teatro, dança e muita cultura estão na programação da 4ª edição do Festival Porongos, que acontece neste domingo (20). Criado como alternativa para a democratização do acesso aos bens e aos meios culturais, o evento acontece no dia 20 de setembro, como um contraponto às comemorações tradicionalistas do estado. Na programação, o foco do festival é destacar a diversidade cultural e a ancestralidade negra. As atividades são na quadra da Imperadores do Samba (Padre Cacique, 1.567), das 12h30min até 22h, com entrada franca.

A abertura dos portões ocorre às 12h45min e a peça O Lanceirinho Negro , inspirada no livro da escritora Angela Xavier, abre as apresentações, às 13h30min. Já a programação musical conta com o show da banda Sambas de Protesto, seguido de Marietti Fialho e Os Viajantes na Terra. Zilladxg representa as novas nuances do rap. No ano passado se apresentou pela segunda vez no festival Rap In Cena e no Museu do Hip Hop.

Oliveira Silveira será homenageado com monumento no centro de Porto Alegre LEIA TAMBÉM:

Rosa Nikka, travesti, cantora, compositora e artista gaúcha, também mostra seu trabalho que leva a diversidade musical que une bandinha, pop, cantos afro-religiosos e pagodão baiano. A cantora lançou recentemente o EP A Flor do Pampa. Como parte do evento, uma Gira de Vogue Femme levará ao palco artistas de diversas casas de vogue da Capital.

O encerramento será com a atração nacional N.I.N.A., pesquisadora musical e DJ, uma das artistas da cena do grime e drill, que lançou seu primeiro álbum em 2022 e entre tantos trabalhos destaca-se a sua participação no projeto Poetisas no Topo. Nascida e criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, Nina é compositora e dona de mais de 50 milhões de views em streamings solo e mais de 2 milhões somente no Spotify. No Youtube, Nina conta com mais de 65 mil inscritos em seu canal e mais de 19 milhões de views. A dispersão será com samba da Imperadores do Samba.

Thaise Machado, idealizadora e diretora criativa do Festival, afirma que o objetivo do evento é firmar um território negro, contemplando a diversidade de ritmos e artistas negros da cultura gaúcha. "A arte sempre foi uma das principais ferramentas para a população negra se manifestar e denunciar o racismo. Assim, nasceu o nosso festival", declara Thaise.