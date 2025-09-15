Instituto Estadual do Livro promove a exposição ‘Orixás – Pintura e Poesia’

O Instituto Estadual do Livro (IEL) promove a exposição Orixás – Pintura e Poesia, a partir desta quarta-feira (17), às 19h, na sede da instituição (André Puente, 318). A mostra reúne 11 pinturas do artista Pedro Homero e reproduções de 12 poemas de Oliveira Silveira, que retratam os orixás do batuque no Rio Grande do Sul.

A exposição é inspirada no livro de mesmo nome, publicado em 1995 e que também conta com a colaboração de Silveira e Homero. Durante a abertura acontecerá uma apresentação musical de Ogan Thiago, intitulada Um canto ancestral de Oxalá ao poeta . A exposição segue até o dia 24 de outubro, entre 9h e 17h, com entrada gratuita.