A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), emitiu uma notificação para a rescisão do contrato de recuperação estrutural da ponte Barão do Amazonas, situada na avenida Ipiranga (Jornal do Comércio, 19/9/2025). Além deste, há outro ponto com problemas, a ponte da rua São Luís com a avenida Ipiranga. As obras estão paradas desde janeiro. O fechamento da ponte segue causando transtorno e engarrafamentos. (João Pedro Escosteguy Arregui)