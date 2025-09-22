Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 22 de Setembro de 2025 às 18:45

Infraestrutura

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
JC
A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), emitiu uma notificação para a rescisão do contrato de recuperação estrutural da ponte Barão do Amazonas, situada na avenida Ipiranga (Jornal do Comércio, 19/9/2025). Além deste, há outro ponto com problemas, a ponte da rua São Luís com a avenida Ipiranga. As obras estão paradas desde janeiro. O fechamento da ponte segue causando transtorno e engarrafamentos. (João Pedro Escosteguy Arregui)
Horário de verão
O Ministério de Minas e Energia (MME) negou a suposta confirmação de retorno do horário de verão neste ano, após especulações circularem em portais na internet (JC, 18/9/2025). Precisamos do horário de verão, esse modelo “é vida”. (João Paulo Schuch)
Safra de milho
A expectativa de uma safra recorde nos Estados Unidos, combinada à menor demanda chinesa e a um câmbio menos favorável, deve manter a pressão sobre os preços do milho no Brasil nos próximos meses (JC, 18/9/2025). Dessa forma, os produtores norte-americanos crescem no mercado, pois têm preços garantidos. (Gerson Herter)
Nascimentos
O primeiro registro de nascimento encontrado em Porto Alegre é do filho de uma indígena escravizada (JC, 18/9/2025). Que triste ver as provas de dados tão cruéis como foi a escravidão dos indígenas, que eram os donos desta terra. Eles foram os primeiros assassinados e desumanizados pelos invasores. Ainda hoje vemos os indígenas serem desrespeitados e aterrorizados por práticas cruéis na sociedade. (Jonatha Arruda)
Nascimentos II
Parabéns à arquivista e historiógrafa Vanessa Gomes de Campos pelo belo trabalho realizado nos arquivos da Cúria Metropolitana de Porto Alegre. (Oswaldo Monteiro)
Precatórios
O Senado aprovou no dia 2 de setembro por 71 votos a favor e dois contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que limita os pagamentos de precatórios e socorre estados e municípios (JC, 3/9/2025). Os senadores que aprovaram a PEC dos Precatórios deveriam pensar antes em quem os elegeu. Essas pessoas estão contando com os precatórios que têm direito de receber. Estados e municípios gastam em tantos absurdos e não pagam quem espera há anos receber o dinheiro a que tem direito. (Magdalena Szabo)
 

