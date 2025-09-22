Após tragédia climática, a logística gaúcha segue em reconstrução

As enxurradas que assolaram o Rio Grande do Sul entre 2023 e 2024 danificaram mais de 8 mil quilômetros de estradas estaduais - refletindo-se em 403 pontos bloqueados em mais de 90% dos municípios. De acordo com a Secretaria de Logística e Transportes (Selt), 95% das rodovias já estão liberadas - mesmo sendo, em grande parte, obras de engenharia complexas.

Em 2024, dada a urgência das ações, foram investidos mais de R$ 1,7 bilhão do tesouro do Estado em estradas, sinaliza a pasta, o que representa um volume 11 vezes maior do que os R$ 150 milhões que o Daer investia anualmente na década passada. Ainda mais complexo e caro é a reconstrução das pontes.

Em relação às pontes atingidas pela enchente de 2024, por exemplo, recentemente foi liberada para o tráfego a nova ponte da ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio, no Vale do Taquari. A travessia foi concluída após sete meses de obras - em tempo recorde, de acordo com o governo gaúcho. Foram investidos R$ 22,8 milhões na estrutura - 5 metros maior que a anterior, mais extensa (total de 172 metros) e mais segura, contando com faixa de pedestres e ciclovia.

Veja outras 14 pontes que estão recebendo investimento de R$ 117 milhões:

- Ponte de Sinimbu, na RSC-471. Valor: R$ 6,4 milhões. A obra está em execução avançada. Previsão de conclusão: final de 2025.

- Ponte de Dilermando Aguiar, na ERS-530. Valor: R$ 6,1 milhões. Obra em fase de projeto. Previsão de conclusão: segundo semestre de 2026.

- Ponte de Relvado, na ERS-433. Valor: R$ 7,5 milhões. Obra em fase de projeto. Previsão de conclusão: segundo semestre de 2026.

- Ponte do Arroio Capivari (Alegrete), na ERS-507. Valor: R$ 7,2 milhões. Obra em andamento. Previsão de conclusão: primeiro semestre de 2026.

- Ponte de Itati, na ERS-417. Valor: R$ 8,2 milhões. Obra em andamento. Previsão de conclusão: Final de 2025.

- Ponte de Feliz, na VRS-843. Valor: R$ 11,8 milhões. Obra em andamento. Previsão de conclusão: segundo semestre de 2026.

- Ponte de Vista Alegre do Prata, na ERS-441. Valor: R$ 17,4 milhões. Obra em fase de projeto. Previsão de conclusão: segundo semestre de 2026.

- Ponte de Faxinal do Soturno, no km 32, na ERS-348. Valor: R$ 11,8 milhões. Obra em fase de projeto. Previsão de conclusão: segundo semestre de 2026.

- Ponte de Faxinal do Soturno, no km 35, na ERS-348. Valor: R$ 14,7 milhões. Obra em fase de projeto. Previsão de conclusão: segundo semestre de 2026.

- Ponte de Três Forquilhas, na ERS-417. Valor: R$ 7,81 milhões. Previsão de conclusão: segundo semestre 2026.

- Ponte de Morrinhos do Sul, na ERS-494. Valor: R$ 4,3 milhões. Previsão de conclusão: segundo semestre 2026.

- Ponte de Mampituba, na ERS-494. Valor: R$ 4,4 milhões. Previsão de conclusão: segundo semestre 2026.

- Ponte de Três Cachoeiras, na ERS-494. Valor: R$ 6,4 milhões. Previsão de conclusão: segundo semestre 2026.

- Ponte de Morrinhos, na ERS-494. Valor: R$ 2,9 milhões. Previsão de conclusão: segundo semestre 2026.