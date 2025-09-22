Estradas do Litoral Norte recebem investimento de R$ 220 milhões

A pavimentação de rodovias e a entrega de pontes no Litoral Norte garantem um investimento de R$ 220 milhões para melhorar a trafegabilidade e a segurança nas estradas da região, contemplando 24 municípios.

Importante para o turismo e para o escoamento da produção, a RSC-101 teve incremento nas obras com o anúncio de mais R$ 51,8 milhões, totalizando R$ 146,8 milhões de investimentos, em 186 quilômetros de Osório até Tavares, passando por Mostardas, Capivari e Palmares do Sul. Até o momento, foram executados 70% da repavimentação da rodovia, com implantação da camada final de asfalto e a sinalização da pista.

O governo estadual também atuou em melhorias na ERS-389 (Estrada do Mar), na ERS-786 (Balneário Pinhal) e na ERS-030, além das pontes de Três Cachoeiras e de Caraá, melhorias que viabilizam melhor mobilidade na região, beneficiam o turismo e o escoamento da produção. A ciclovia é uma das melhorias que atende a necessidade da população local e foi contemplada na duplicação, em Imbé, no trecho da avenida Paraguassú, entre as avenidas Caxias do Sul e Ovídio Barbieri, com extensão de 2,7 quilômetros. Essa obra foi realizada a partir de convênio entre a prefeitura de Imbé, com investimento de R$ 17,1 milhões.

A duplicação contemplou colocação de duas pistas de cada lado, ciclovia, estacionamentos junto ao canteiro central e nas laterais, além disso foi instalada nova iluminação. O trecho segue pela ERS-786 em direção a Tramandaí e também vai contemplar ciclovia e iluminação. A obra é realizada a partir de um convênio do município com o governo estadual, que destinou R$ 14,2 milhões para a intervenção.

A rodovia ERS-030, uma das principais vias do Litoral Norte, também recebeu investimentos para serviços de recuperação asfáltica nos municípios de Tramandaí e Santo Antônio da Patrulha. Em Tramandaí, os trabalhos iniciados em maio foram concluídos em junho com investimento de R$ 3,5 milhões.

As ações foram realizadas ao longo de três quilômetros no perímetro urbano, entre as avenidas João de Magalhães e Rubem Berta, incluindo reparos nas camadas de asfalto, recapeamento e melhorias na sinalização da pista.

Outro segmento da ERS-030, em Santo Antônio da Patrulha, também recebeu melhorias no mesmo período. Foi investido R$ 1,8 milhão para recuperação de 1,8 quilômetro da rodovia a partir do entroncamento com a ERS-474 em direção a Glorinha.