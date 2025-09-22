Rodoviária de Novo Hamburgo amplia opções de viagem para 10 cidades

A partir da segunda-feira (29), a Estação Rodoviária de Novo Hamburgo passa a disponibilizar 10 novos destinos dentro do Rio Grande do Sul. As novas linhas possibilitam viagens para Erechim, Passo Fundo, Bento Gonçalves, Farroupilha, Nova Bassano, Nova Prata, Lagoa Vermelha, Marau, Sananduva e Veranópolis.



Esses destinos não eram atendidos pelas linhas em operação, ampliando as opções de deslocamento para os usuários. A iniciativa integra a estratégia de expansão da oferta de linhas com intersecção em Novo Hamburgo, resultado de seis meses de atuação da Companhia Municipal de Urbanismo (Comur), administradora da rodoviária, em parceria com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Estado (Daer-RS) e empresas de transporte.



Serão quatro novos horários, todos na categoria semidireto, com saída de Porto Alegre e parada em Novo Hamburgo. Três deles serão diários: Carazinho via Nova Prata (5h45), Sananduva via Vacaria (6h05) e Erechim via Nova Prata (21h20). A linha Erechim via Lagoa Vermelha terá intersecção em Novo Hamburgo de domingo a sexta-feira, às 21 horas.

“O processo foi construído de forma gradual, enfrentando diferentes desafios logísticos, como a readequação de itinerários das linhas”, explica o gerente da Estação Rodoviária, Ramon Cardoso. Ele destaca que a ampliação também beneficia o serviço de encomendas, com o aumento da oferta de destinos para entregas.

