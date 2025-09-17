Tempo para abrir uma empresa em Novo Hamburgo é de 2h

A cidade Novo Hamburgo alcançou uma marca inédita em setembro. Para abrir uma empresa na cidade do Vale do Sinos o empreendedor leva, em média, duas horas. Na prática, isso representa 83% a menos em relação ao que era registrado em dezembro de 2024, quando o tempo era de 12 horas. Com isso, a cidade se iguala a Porto Alegre no tempo necessário



Os dados são do Mapa das Empresas, ferramenta do governo federal que monitora o tempo para abertura de novos negócios no País e faz referência até o mês de agosto deste ano. Vale destacar que em julho, Novo Hamburgo já tinha alcançado um desempenho até então nunca conquistado, chegando ao tempo médio de quatro horas para abertura de empresa.

Para o cálculo do tempo de abertura, o levantamento leva em conta o cumprimento da etapa da viabilidade. Esse tempo é contabilizado quando o município e a Junta Comercial confirmam a possibilidade de a empresa se estabelecer no endereço indicado e usar o nome empresarial escolhido, somado à data do registro – momento em que a Junta Comercial fornece o contrato social e o número do CNPJ gerado pela Receita Federal.