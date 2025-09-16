Porto Alegre,

Publicada em 16 de Setembro de 2025 às 16:24

Leite libera R$ 10,2 milhões para obras no aeroporto de Santo Ângelo

Maurício Tonetto/JC
Gabrieli Silva
O governador Eduardo Leite assinou nesta terça-feira (16) a liberação de R$ 10,2 milhões para obras no aeroporto de Santo Ângelo, na região das Missões. O convênio prevê a ampliação do terminal de passageiros, implantação de estacionamento e restauração do acesso ao terminal aeroportuário.
A primeira parcela será liberada após a publicação da súmula do convênio, enquanto a segunda será disponibilizada com o início efetivo das obras, previsto para ocorrer em até seis meses, segundo informações do governo do estado.
Leite destacou que o investimento faz parte de uma estratégia mais ampla de qualificação da aviação regional
“Liberamos esse recurso para o município, que já está com os projetos prontos para avançar rapidamente na qualificação do aeroporto. Paralelamente, estamos trabalhando na concessão do terminal, que deve atrair mais de R$ 60 milhões em investimentos privados. Toda essa qualificação logística impulsiona o desenvolvimento da vocação turística dessa região histórica e capaz de gerar muitos empregos”, afirmou, lembrando que em 2026 serão celebrados os 400 anos das missões jesuíticas.
O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, ressaltou que a medida fortalece a aviação regional. “A liberação dos recursos potencializa não apenas o município e o aeroporto de Santo Ângelo, mas também estimula a aviação regional, que somente em 2024 recebeu mais de R$ 36 milhões em investimentos destinados à infraestrutura”, disse.
Também presente ao ato, o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, reforçou a importância estratégica do terminal. “O aeroporto é um equipamento fundamental para o desenvolvimento de toda a região, que tem um potencial extraordinário a ser alavancado por esse investimento”, observou.
Aviação regional em foco
Com o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR), a atual gestão estadual afirma ter avançado na modernização das pistas, reformas estruturais e melhorias de segurança operacional em aeroportos gaúchos. A expectativa é de que a concessão do aeroporto de Santo Ângelo garanta um fluxo maior de passageiros, beneficiando diretamente a cadeia do turismo missioneiro.
Aviação regional em números
  • R$ 10,2 milhões: valor liberado para obras em Santo Ângelo.
  • R$ 60 milhões: investimentos previstos com a concessão do terminal.
  • R$ 36 milhões: recursos já aplicados em 2024 na aviação regional gaúcha.
  • 6 meses: prazo estimado para execução da obra.
  • 2026: marco dos 400 anos das Missões Jesuíticas, que deve ampliar o fluxo turístico para a região.

 

