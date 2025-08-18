Estado investe R$ 755 milhões em acessos asfálticos

O governo do Estado concluiu, em julho, dois novos acessos asfálticos no Rio Grande do Sul. Aguardadas há mais de quatro décadas pelos municípios de Alegria e Ametista do Sul, as obras entregues atestam o compromisso da atual gestão para destravar demandas históricas e acelerar o desenvolvimento das comunidades locais. Nestas duas cidades, têm governo do Estado. Desde 2019, primeiro ano da gestão do governador Eduardo Leite, o Executivo já investiu R$ 755 milhões em obras de acessos municipais, o maior da história do Rio Grande do Sul. As informações são do Palácio Piratini.
Obras do primeiro lote do acesso asfáltico da ERS-715 estão concluídas
ARTEX/BOXINHOS
- ERS-421, em Boqueirão do Leão;
- ERS-030, em Caraá
- ERS-477, em Carlos Gomes
- ERS-126, em Guabiju
- ERS-462, em Muliterno
- ERS-458, em Santo Antônio do Palma
- VRS-874, em São José do Hortêncio
- ERS-713, em Sertão Santana
- ERS-421, em Sério
- ERS-165, entre Cerro Largo e Cândido Godoi
- BRS-392, em Ubiretama
- ERS-541, em Itacurubi
- ERS-425, em Coqueiro Baixo
- Estrada Municipal, entre Capitão e Encantado
- ERS-706, em Cerrito
- RSC-480, em Ponte Preta
- ERS-348, em Ivorá
- ERS-400, em Lagoa Bonita do Sul
- ERS-447, em Montauri
- ERS-477, em Centenário
- ERS-483, em Cruzaltense
- ERS-426, em Mariano Moro
- ERS-528, em Pinheirinho do Vale
- ERS-149, em Pinhal Grande
- ERS-591, em Ametista do Sul
- ERS-520, em Alegria.
- ERS-165, em Rolador
- VRS-811, em Travesseiro
- VRS-867, em Senador Salgado Filho
- ERS-516, em São Martinho da Serra
- ERS-461, em Capão Bonito do Sul
- Estrada Municipal, em Barra do Rio Azul
- ERS-137, em Itatiba do Sul
- VRS-805, em Jari
- ERS-347, em Lagoão
- ERS-608, em Pedras Altas
- RSC-472, em São José do Inhacorá
- ERS-715, em Cerro Grande do Sul
- ERS-354, em Amaral Ferrador
- ERS-325, em Novo Tiradentes
- ERS-176, em Garruchos
- ERS-711, em Barão do Triunfo
- ERS-487, em Benjamin Constant do Sul
- ERS-524, em Quevedos
- BRS-386, em São José das Missões
- BRS-468, em Sede Nova.
- ERS-550, em Pirapó
- BRS-386, em São Pedro das Missões
- ERS-539, em Nova Ramada
- ERS-487, em Faxinalzinho
- ERS-465, em Santo Expedito do Sul
- ERS-492, em Tupanci do Sul
- ERS-317, Dois Irmãos das Missões
- ERS-143, em Engenho Velho
- ERS-483, em Entre Rios do Sul
- ERS-711, em Mariana Pimentel
- ERS-460, em Monte Alegre dos Campos
- ERS-456, em Pinhal da Serra
- VRS-828, em Quatro Irmãos
- ERS-573, em São Valério do Sul
- ERS-531, em Tunas
- Estrada municipal, entre União da Serra e Serafina Corrêa