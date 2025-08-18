Estado investe R$ 755 milhões em acessos asfálticos

Em Quevedos, o obra ocorrerá na ERS-524, em trecho de 28 quilômetros que fará ligação com Toropi e contará com investimento de R$ 45 milhões. Em São José das Missões, será construído o trecho de 2,65 quilômetros do município com a BRS-386. Ao todo, serão aportados R$ 10,1 milhões para conclusão dos trabalhos. Os investimentos nos dois acessos asfálticos superam os R$ 55 milhões e a entrega das obras está prevista para 2026.

Odila Taborda, psicopedagoga e moradora do município, relata a importância da obra para a comunidade. “O benefício é grande demais. É o transporte, é a saída do grão colhido da terra, porque somos agricultores. Beneficia a nossa autoestima, pois a gente tem asfalto passando na nossa frente e isso é maravilhoso”, salienta.

O governo do Estado concluiu, em julho, dois novos acessos asfálticos no Rio Grande do Sul . Aguardadas há mais de quatro décadas pelos municípios de Alegria e Ametista do Sul, as obras entregues atestam o compromisso da atual gestão para destravar demandas históricas e acelerar o desenvolvimento das comunidades locais . Nestas duas cidades, têm governo do Estado. Desde 2019, primeiro ano da gestão do governador Eduardo Leite, o Executivo já investiu R$ 755 milhões em obras de acessos municipais, o maior da história do Rio Grande do Sul. As informações são do Palácio Piratini.

Obras do primeiro lote do acesso asfáltico da ERS-715 estão concluídas

Outra importante obra teve dez quilômetros finalizados recentemente: a pavimentação da ERS-715, entre Cerro Grande do Sul e Sentinela do Sul. A conclusão dos serviços faz parte do lote 1 da rodovia, e conta com investimento de R$ 31,5 milhões. O lote 2 - que no momento está em fase licitatória -, disponibilizará aporte financeiro de R$ 40 milhões para concluir até 2026 os 14,18 quilômetros restantes, totalizando os 24 quilômetros do traçado viário.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, salienta a importância dos investimentos em acessos municipais desde 2019, primeiro ano da gestão do governador Eduardo Leite. "Iniciamos o governo com uma lista de 62 municípios até então sem ligação asfáltica, mas hoje somos os detentores do maior aporte da história em acessos com recursos próprios. Do total, já foram entregues 26, outros 20 encontram-se em obras e 16 em breve iniciarão. Além de destravar demandas antigas, estamos impulsionando a economia por meio da geração de empregos e estimulando o surgimento de empreendimentos locais", destacou.

De acordo com Costella, a mobilização de esforços para entregar acessos municipais à população gaúcha sempre foi uma das diretrizes do governo. "Desde que iniciamos essas obras em diferentes regiões do Estado, tivemos a constante preocupação de estabelecer ações eficazes de modo a priorizar os serviços em condições técnicas e financeiras mais próximas de serem entregues à sociedade gaúcha. Isso mostra que estamos preparados não apenas para asfaltar estradas, mas também para potencializar o desenvolvimento do setor logístico e melhorar a qualidade de vida das pessoas", frisou.