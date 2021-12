Morre aos 80 anos Anne Rice, autora de 'Entrevista com o Vampiro'

A escritora norte-americana Anne Rice, conhecida por seus livros de terror e fantasia, em especial seu best-seller Entrevista com o Vampiro, morreu neste sábado (11) aos 80 anos.

A informação foi confirmada por seu filho, Christopher Rice, pelas redes sociais, que informou que a romancista morreu por "complicações resultantes de um derrame".

"Ela nos deixou quase dezenove anos depois que meu pai, o marido dela, Stan, morreu", escreveu Rice na página de sua mãe no Facebook.

Rice escreveu mais de 30 romances góticos, alguns deles editados no Brasil pela Editora Rocco. Sua obra mais aclamada, Entrevista com o Vampiro, publicada em 1976, foi adaptada ao cinema e estrelada por Tom Cruise e Brad Pitt.

Nascida em Nova Orleans, a romancista conquistou leitores pelo mundo afora com suas histórias sobre vampiros, com destaque para a novela The Vampire Chronicles, que deu origem ao seu livro best-seller. Foram 12 livros publicados como parte da série, entre o primeiro, em 1976, e o último, em 2015.

"Em suas horas finais, sentei-me ao lado de sua cama de hospital admirado com suas realizações e sua coragem, inundado de memórias de uma vida que nos levou das colinas enevoadas da área da baía de São Francisco às ruas mágicas de Nova Orleans e vistas cintilantes do sul da Califórnia ", disse seu filho nas redes sociais.

Rice será enterrada em uma cerimônia privada no mausoléu da família em Nova Orleans, informou seu filho.