Publicada em 23 de Agosto de 2025 às 10:33

'Quando a Gente Menina Cresce' é eleito o melhor longa gaúcho no Festival de Gramado

'Quando a Gente Menina Cresce' recebeu prêmio na noite de sexta-feira (22)

Igor Natusch
Igor Natusch Editor de Cultura
De Gramado

Ocorreu na noite desta sexta-feira (22) a entrega dos prêmios da Mostra Sedac/Iecine de Longas-Metragens Gaúchos e da Mostra Competitival de Curtas-Metragens Nacionais do 53º Festival de Cinema de Gramado. Na cerimônia, realizada no Palácio dos Festivais, o longa Quando a Gente Menina Cresce, de Neli Mombelli, recebeu o Kikito de melhor longa gaúcho, além de Menção Honrosa ao elenco feminino e o Prêmio do Júri Popular. O filme acompanha um grupo de meninas de Santa Maria (RS) em meio à transição da infância para a adolescência, simbolizada pela chegada da primeira menstruação.

A dupla Jonatas e Tiago Rubert levou os Kikitos de Melhor Direção e Melhor Roteiro por Uma em Mil, enquanto Bruno Polidoro foi agraciado com o prêmio de Melhor Fotografia para Bicho Monstro, de Germano de Oliveira. As melhores atuações ficaram para Stephane Brodt (ator) e Lara Tremouroux (atriz), por Passaporte Memória, de Decio Antunes.

Entre os curtas brasileiros, FrutaFrizz, de Kauan Okuma Bueno, foi escolhido como Melhor Filme. A película, que conta a história de um homem que aproveita uma brecha em uma viagem de negócios para visitar a cidade onde viveu na infância, passa a estar elegível também para a 1ª edição do Ibershorts Award 2025, a partir do convênio de Gramado com o Festival de Málaga, na Espanha. Boiuna, por sua vez, recebeu prêmios de melhor direção (Adriana de Faria), atriz (Jhanyffer Santos e Naieme) e fotografia (Thiago Pelaes), enquanto Pedro Sol Victorino ganhou o Kikito de Melhor Ator por sua atuação em Jacaré, de Victor Quintanilha. O prêmio do Júri Popular foi para Samba Infinito, de Leonardo Martinelli.

Confira a lista completa de premiados:

Mostra SEDAC/Iecine de Longas-metragens Gaúchos

Melhor Filme: “Quando a Gente Menina Cresce”, de Neli Mombelli

Direção: Jonatas e Tiago Rubert, por “Uma em Mil”

Ator: Stephane Brodt, por “Passaporte Memória”

Atriz: Lara Tremouroux, por “Passaporte Memória”

Roteiro: Jonatas e Tiago Rubert, por “Uma em Mil”

Fotografia: Bruno Polidoro, por “Bicho Monstro”

Direção de arte: Gabriela Burck, por “Bicho Monstro”

Montagem: Joana Bernardes e Thais Fernandes, por “Uma em Mil”

Desenho de som: Rodrigo Ferrante e André Tadeu, por “Rua do Pescador n° 6”

Trilha musical: Renato Borghetti, por “Rua do Pescador n° 6”

Menção Honrosa: para o elenco feminino de “Quando a Gente Menina Cresce”

Melhor Filme pelo Júri Popular: “Quando a Gente Menina Cresce”, de Neli Mombelli

Mostra Competitiva de Curtas-metragens Brasileiros

Melhor Filme: “FrutaFizz”, de Kauan Okuma Bueno

Direção: Adriana de Faria, por “Boiuna”

Ator: Pedro Sol Victorino, por “Jacaré”

Atriz: Jhanyffer Santos e Naieme, por “Boiuna”

Roteiro: Ítalo Rocha, por “Réquiem para Moïse”

Fotografia: Thiago Pelaes, por “Boiuna”

Montagem: Lobo Mauro, por “Samba Infinito”

Trilha Musical: As Musas, por “As Musas”

Direção de arte: Ananias de Caldas e Brian Thurler, por “Samba Infinito”

Desenho de som: Marcelo Freire, por “Jeguatá Xirê”

Prêmio Especial do Júri: “Aconteceu a Luz da Lua”, de Crystom Afronário

Menção Honrosa: “Quando Eu For Grande”, de Mano Cappu

Prêmio Júri da Crítica: “O Mapa em que Estão Meus Pés”, de Luciano Pedro Jr.

Prêmio Canal Brasil de Curtas: “Na Volta Eu Te Encontro”, de Urânia Munzanzu

Melhor Filme Júri Popular: “Samba Infinito”, de Leonardo Martinelli

Prêmio Iecine Destaque: “Um é Pouco Dois é Bom”, de Odilon Lopez (recebido por Vanessa Lopez)

Prêmio Iecine Inovação: Victor Di Marco e Marcio Picoli

Prêmio Leonardo Machado: Araci Esteves

Prêmio Iecine Legado: Gustavo Spolidoro

