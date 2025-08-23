'Quando a Gente Menina Cresce' é eleito o melhor longa gaúcho no Festival de Gramado

De Gramado



Ocorreu na noite desta sexta-feira (22) a entrega dos prêmios da Mostra Sedac/Iecine de Longas-Metragens Gaúchos e da Mostra Competitival de Curtas-Metragens Nacionais do 53º Festival de Cinema de Gramado. Na cerimônia, realizada no Palácio dos Festivais, o longa Quando a Gente Menina Cresce, de Neli Mombelli, recebeu o Kikito de melhor longa gaúcho, além de Menção Honrosa ao elenco feminino e o Prêmio do Júri Popular. O filme acompanha um grupo de meninas de Santa Maria (RS) em meio à transição da infância para a adolescência, simbolizada pela chegada da primeira menstruação.



A dupla Jonatas e Tiago Rubert levou os Kikitos de Melhor Direção e Melhor Roteiro por Uma em Mil, enquanto Bruno Polidoro foi agraciado com o prêmio de Melhor Fotografia para Bicho Monstro, de Germano de Oliveira. As melhores atuações ficaram para Stephane Brodt (ator) e Lara Tremouroux (atriz), por Passaporte Memória, de Decio Antunes.



Entre os curtas brasileiros, FrutaFrizz, de Kauan Okuma Bueno, foi escolhido como Melhor Filme. A película, que conta a história de um homem que aproveita uma brecha em uma viagem de negócios para visitar a cidade onde viveu na infância, passa a estar elegível também para a 1ª edição do Ibershorts Award 2025, a partir do convênio de Gramado com o Festival de Málaga, na Espanha. Boiuna, por sua vez, recebeu prêmios de melhor direção (Adriana de Faria), atriz (Jhanyffer Santos e Naieme) e fotografia (Thiago Pelaes), enquanto Pedro Sol Victorino ganhou o Kikito de Melhor Ator por sua atuação em Jacaré, de Victor Quintanilha. O prêmio do Júri Popular foi para Samba Infinito, de Leonardo Martinelli.



Confira a lista completa de premiados:



Mostra SEDAC/Iecine de Longas-metragens Gaúchos



Melhor Filme: “Quando a Gente Menina Cresce”, de Neli Mombelli



Direção: Jonatas e Tiago Rubert, por “Uma em Mil”



Ator: Stephane Brodt, por “Passaporte Memória”



Atriz: Lara Tremouroux, por “Passaporte Memória”



Roteiro: Jonatas e Tiago Rubert, por “Uma em Mil”



Fotografia: Bruno Polidoro, por “Bicho Monstro”



Direção de arte: Gabriela Burck, por “Bicho Monstro”



Montagem: Joana Bernardes e Thais Fernandes, por “Uma em Mil”



Desenho de som: Rodrigo Ferrante e André Tadeu, por “Rua do Pescador n° 6”



Trilha musical: Renato Borghetti, por “Rua do Pescador n° 6”



Menção Honrosa: para o elenco feminino de “Quando a Gente Menina Cresce”



Melhor Filme pelo Júri Popular: “Quando a Gente Menina Cresce”, de Neli Mombelli



Mostra Competitiva de Curtas-metragens Brasileiros



Melhor Filme: “FrutaFizz”, de Kauan Okuma Bueno



Direção: Adriana de Faria, por “Boiuna”



Ator: Pedro Sol Victorino, por “Jacaré”



Atriz: Jhanyffer Santos e Naieme, por “Boiuna”



Roteiro: Ítalo Rocha, por “Réquiem para Moïse”



Fotografia: Thiago Pelaes, por “Boiuna”



Montagem: Lobo Mauro, por “Samba Infinito”



Trilha Musical: As Musas, por “As Musas”



Direção de arte: Ananias de Caldas e Brian Thurler, por “Samba Infinito”



Desenho de som: Marcelo Freire, por “Jeguatá Xirê”



Prêmio Especial do Júri: “Aconteceu a Luz da Lua”, de Crystom Afronário



Menção Honrosa: “Quando Eu For Grande”, de Mano Cappu



Prêmio Júri da Crítica: “O Mapa em que Estão Meus Pés”, de Luciano Pedro Jr.



Prêmio Canal Brasil de Curtas: “Na Volta Eu Te Encontro”, de Urânia Munzanzu



Melhor Filme Júri Popular: “Samba Infinito”, de Leonardo Martinelli



Prêmio Iecine Destaque: “Um é Pouco Dois é Bom”, de Odilon Lopez (recebido por Vanessa Lopez)



Prêmio Iecine Inovação: Victor Di Marco e Marcio Picoli



Prêmio Leonardo Machado: Araci Esteves



Prêmio Iecine Legado: Gustavo Spolidoro