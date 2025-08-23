'Quando a Gente Menina Cresce' é eleito o melhor longa gaúcho no Festival de Gramado

De Gramado
Ocorreu na noite desta sexta-feira (22) a entrega dos prêmios da Mostra Sedac/Iecine de Longas-Metragens Gaúchos e da Mostra Competitival de Curtas-Metragens Nacionais do 53º Festival de Cinema de Gramado. Na cerimônia, realizada no Palácio dos Festivais, o longa Quando a Gente Menina Cresce, de Neli Mombelli, recebeu o Kikito de melhor longa gaúcho, além de Menção Honrosa ao elenco feminino e o Prêmio do Júri Popular. O filme acompanha um grupo de meninas de Santa Maria (RS) em meio à transição da infância para a adolescência, simbolizada pela chegada da primeira menstruação.
A dupla Jonatas e Tiago Rubert levou os Kikitos de Melhor Direção e Melhor Roteiro por Uma em Mil, enquanto Bruno Polidoro foi agraciado com o prêmio de Melhor Fotografia para Bicho Monstro, de Germano de Oliveira. As melhores atuações ficaram para Stephane Brodt (ator) e Lara Tremouroux (atriz), por Passaporte Memória, de Decio Antunes.
Entre os curtas brasileiros, FrutaFrizz, de Kauan Okuma Bueno, foi escolhido como Melhor Filme. A película, que conta a história de um homem que aproveita uma brecha em uma viagem de negócios para visitar a cidade onde viveu na infância, passa a estar elegível também para a 1ª edição do Ibershorts Award 2025, a partir do convênio de Gramado com o Festival de Málaga, na Espanha. Boiuna, por sua vez, recebeu prêmios de melhor direção (Adriana de Faria), atriz (Jhanyffer Santos e Naieme) e fotografia (Thiago Pelaes), enquanto Pedro Sol Victorino ganhou o Kikito de Melhor Ator por sua atuação em Jacaré, de Victor Quintanilha. O prêmio do Júri Popular foi para Samba Infinito, de Leonardo Martinelli.
Confira a lista completa de premiados:
Mostra SEDAC/Iecine de Longas-metragens Gaúchos
Melhor Filme: “Quando a Gente Menina Cresce”, de Neli Mombelli
Direção: Jonatas e Tiago Rubert, por “Uma em Mil”
Ator: Stephane Brodt, por “Passaporte Memória”
Atriz: Lara Tremouroux, por “Passaporte Memória”
Roteiro: Jonatas e Tiago Rubert, por “Uma em Mil”
Fotografia: Bruno Polidoro, por “Bicho Monstro”
Direção de arte: Gabriela Burck, por “Bicho Monstro”
Montagem: Joana Bernardes e Thais Fernandes, por “Uma em Mil”
Desenho de som: Rodrigo Ferrante e André Tadeu, por “Rua do Pescador n° 6”
Trilha musical: Renato Borghetti, por “Rua do Pescador n° 6”
Menção Honrosa: para o elenco feminino de “Quando a Gente Menina Cresce”
Melhor Filme pelo Júri Popular: “Quando a Gente Menina Cresce”, de Neli Mombelli
Mostra Competitiva de Curtas-metragens Brasileiros
Melhor Filme: “FrutaFizz”, de Kauan Okuma Bueno
Direção: Adriana de Faria, por “Boiuna”
Ator: Pedro Sol Victorino, por “Jacaré”
Atriz: Jhanyffer Santos e Naieme, por “Boiuna”
Roteiro: Ítalo Rocha, por “Réquiem para Moïse”
Fotografia: Thiago Pelaes, por “Boiuna”
Montagem: Lobo Mauro, por “Samba Infinito”
Trilha Musical: As Musas, por “As Musas”
Direção de arte: Ananias de Caldas e Brian Thurler, por “Samba Infinito”
Desenho de som: Marcelo Freire, por “Jeguatá Xirê”
Prêmio Especial do Júri: “Aconteceu a Luz da Lua”, de Crystom Afronário
Menção Honrosa: “Quando Eu For Grande”, de Mano Cappu
Prêmio Júri da Crítica: “O Mapa em que Estão Meus Pés”, de Luciano Pedro Jr.
Prêmio Canal Brasil de Curtas: “Na Volta Eu Te Encontro”, de Urânia Munzanzu
Melhor Filme Júri Popular: “Samba Infinito”, de Leonardo Martinelli
Prêmio Iecine Destaque: “Um é Pouco Dois é Bom”, de Odilon Lopez (recebido por Vanessa Lopez)
Prêmio Iecine Inovação: Victor Di Marco e Marcio Picoli
Prêmio Leonardo Machado: Araci Esteves
Prêmio Iecine Legado: Gustavo Spolidoro
Ocorreu na noite desta sexta-feira (22) a entrega dos prêmios da Mostra Sedac/Iecine de Longas-Metragens Gaúchos e da Mostra Competitival de Curtas-Metragens Nacionais do 53º Festival de Cinema de Gramado. Na cerimônia, realizada no Palácio dos Festivais, o longa Quando a Gente Menina Cresce, de Neli Mombelli, recebeu o Kikito de melhor longa gaúcho, além de Menção Honrosa ao elenco feminino e o Prêmio do Júri Popular. O filme acompanha um grupo de meninas de Santa Maria (RS) em meio à transição da infância para a adolescência, simbolizada pela chegada da primeira menstruação.
A dupla Jonatas e Tiago Rubert levou os Kikitos de Melhor Direção e Melhor Roteiro por Uma em Mil, enquanto Bruno Polidoro foi agraciado com o prêmio de Melhor Fotografia para Bicho Monstro, de Germano de Oliveira. As melhores atuações ficaram para Stephane Brodt (ator) e Lara Tremouroux (atriz), por Passaporte Memória, de Decio Antunes.
Entre os curtas brasileiros, FrutaFrizz, de Kauan Okuma Bueno, foi escolhido como Melhor Filme. A película, que conta a história de um homem que aproveita uma brecha em uma viagem de negócios para visitar a cidade onde viveu na infância, passa a estar elegível também para a 1ª edição do Ibershorts Award 2025, a partir do convênio de Gramado com o Festival de Málaga, na Espanha. Boiuna, por sua vez, recebeu prêmios de melhor direção (Adriana de Faria), atriz (Jhanyffer Santos e Naieme) e fotografia (Thiago Pelaes), enquanto Pedro Sol Victorino ganhou o Kikito de Melhor Ator por sua atuação em Jacaré, de Victor Quintanilha. O prêmio do Júri Popular foi para Samba Infinito, de Leonardo Martinelli.
Confira a lista completa de premiados:
Mostra SEDAC/Iecine de Longas-metragens Gaúchos
Melhor Filme: “Quando a Gente Menina Cresce”, de Neli Mombelli
Direção: Jonatas e Tiago Rubert, por “Uma em Mil”
Ator: Stephane Brodt, por “Passaporte Memória”
Atriz: Lara Tremouroux, por “Passaporte Memória”
Roteiro: Jonatas e Tiago Rubert, por “Uma em Mil”
Fotografia: Bruno Polidoro, por “Bicho Monstro”
Direção de arte: Gabriela Burck, por “Bicho Monstro”
Montagem: Joana Bernardes e Thais Fernandes, por “Uma em Mil”
Desenho de som: Rodrigo Ferrante e André Tadeu, por “Rua do Pescador n° 6”
Trilha musical: Renato Borghetti, por “Rua do Pescador n° 6”
Menção Honrosa: para o elenco feminino de “Quando a Gente Menina Cresce”
Melhor Filme pelo Júri Popular: “Quando a Gente Menina Cresce”, de Neli Mombelli
Mostra Competitiva de Curtas-metragens Brasileiros
Melhor Filme: “FrutaFizz”, de Kauan Okuma Bueno
Direção: Adriana de Faria, por “Boiuna”
Ator: Pedro Sol Victorino, por “Jacaré”
Atriz: Jhanyffer Santos e Naieme, por “Boiuna”
Roteiro: Ítalo Rocha, por “Réquiem para Moïse”
Fotografia: Thiago Pelaes, por “Boiuna”
Montagem: Lobo Mauro, por “Samba Infinito”
Trilha Musical: As Musas, por “As Musas”
Direção de arte: Ananias de Caldas e Brian Thurler, por “Samba Infinito”
Desenho de som: Marcelo Freire, por “Jeguatá Xirê”
Prêmio Especial do Júri: “Aconteceu a Luz da Lua”, de Crystom Afronário
Menção Honrosa: “Quando Eu For Grande”, de Mano Cappu
Prêmio Júri da Crítica: “O Mapa em que Estão Meus Pés”, de Luciano Pedro Jr.
Prêmio Canal Brasil de Curtas: “Na Volta Eu Te Encontro”, de Urânia Munzanzu
Melhor Filme Júri Popular: “Samba Infinito”, de Leonardo Martinelli
Prêmio Iecine Destaque: “Um é Pouco Dois é Bom”, de Odilon Lopez (recebido por Vanessa Lopez)
Prêmio Iecine Inovação: Victor Di Marco e Marcio Picoli
Prêmio Leonardo Machado: Araci Esteves
Prêmio Iecine Legado: Gustavo Spolidoro