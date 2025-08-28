Grêmio vai ao Rio desafiar o favoritismo e a soberania do líder

Depois de um jogo apático com o Ceará na rodada passada, o Grêmio agora tem pela frente o líder do Campeonato Brasileiro. Ainda com o cargo em risco, o técnico Mano Menezes enfrenta um embalado Flamengo. Na última partida, contra o Vitória, os cariocas aplicaram um 8 a 0, a maior goleada da competição desde 1984 e a terceira maior da história.

Uma vitória no Maracanã é tratada como uma façanha quase inalcançável, no entanto, Mano precisa demonstrar uma melhora considerável já neste domingo (31), às 16h, pela 22ª rodada. A derrota para o Sport, três rodadas atrás, elevou a pressão sobre a comissão técnica. Afinal, os pernambucanos ainda não haviam vencido neste Brasileirão. Na partida seguinte, a equipe deu motivos para ter esperança ao derrotar o Atlético-MG em Minas. No entanto, já na semana seguinte, as dúvidas voltaram a rondar a Arena.

Embora o empate contra o Ceará não ter sido um resultado catastrófico, o mesmo não pode ser dito quanto ao desempenho em campo. Apesar do bom começo, o Tricolor não conseguiu manter o ímpeto ofensivo.

A maior dúvida é a formação do meio-campo. Mano chegou a sinalizar que o momento atual é ideal para a entrada de Cristaldo. Para o treinador, a qualidade de Cuéllar, em bom momento, abre espaços para o camisa 10. No entanto, contra o Flamengo, o Tricolor deve entrar com três volantes para tentar diminuir os espaços dos cariocas.

A provável escalação deve ter Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi e Edenilson; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera. Já o Flamengo vai com Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

Arthur, que estava em Porto Alegre desde a última segunda-feira, foi oficializado nesta quinta-feira (28), e a apresentação acontece nesta sexta. O volante já fez sua primeira atividade com o grupo no CT Luiz Carvalho. No entanto, a estreia acontecer contra o Mirassol, após o retorno da data Fifa.