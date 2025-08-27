‘Para não perder o amor’, Marques retira candidatura à presidência do Grêmio

O empresário Marcelo Marques veio a público nesta quarta-feira (27) anunciar que está fora da corrida para a presidência do Grêmio. A notícia veio como uma bomba que abalou as estruturas políticas do Tricolor. Marques era visto como o novo presidente mesmo antes da eleição. O status lhe foi garantido com a compra da gestão da Arena, que também trouxe acusações de compra de cargo. A desistência, que diz ser irreversível, não só tornou a acusação infundada como também deixou o pleito completamente aberto.

Os motivos de Marques foram variados, mas a última gota teria sido o cenário político do Tricolor. “Mesmo sem eu fazer parte da direção, já me cobravam. É o Marcelo que contrata, é o Marcelo que faz isso, é o Marcelo que investe. Eu fiquei quieto porque não queria atrapalhar”, explicou. Mas o silêncio não impediu que a pressão acumulasse, o que desencadeou a desistência do empresário.



Também pesou consideravelmente para a decisão as muitas funções exercidas. "Entramos nessa de cabeça e eu fui só colocando o mundo sobre meus ombros. Eu tenho a minha empresa, tenho a minha família, tenho a minha saúde. Apesar de ter conhecimento de tudo isso quando entrei no Grêmio, as atribuições começaram a pesar, pesar, pesar". Frente à nova realidade Marcelo teve que repensar. "Será que eu tenho que ser presidente mesmo? Será que eu vou ter condições de cuidar de tudo? Será que o certo não é eu ajudar como investidor assim como (empresário) Celso Rigo?", ponderou. Por último, ainda destacou que deixa a política para preservar o sentimento. "Para não perder esse meu amor pelo Grêmio, eu prefiro ficar de fora", concluiu.