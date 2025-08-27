Villasanti passa por cirurgia no joelho

O Grêmio informou que o volante Mathias Villasanti passou por cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior e do menisco. O procedimento foi realizado no Hospital Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a pedido do jogador.

O paraguaio torceu o joelho esquerdo ainda no primeiro tempo do confronto com o Atlético-MG no dia 17 de agosto.A cirurgia foi conduzida pelo doutor Carlos Frutos, especialista em joelho e referência na seleção do país do atleta de 28 anos. Lucas Oliboni, ortopedista do Grêmio acompanhou a intervenção.Neste ano, Villasanti renovou o contrato com o clube até 2029 em meio a fortes especulações de uma transferência para o Palmeiras. Em baixa, a atuação na temporada vinha sendo alvo de duras críticas. O atleta agora retorna para Porto Alegre para começar a recuperação.Nesta quarta-feira (27), durante parte fechada do treino, o técnico Mano Menezes definiu a equipe que entra contra o Flamengo, neste domingo às 16h. A principal dúvida é se o treinador vai entrar com três volantes ou promover o retorno de Cristaldo, único meia-armador em condições. O zagueiro pela direita também é um problema. Caso Wagner Leonardo, que é canhoto, não seja deslocado, Noriega deve fazer sua estreia. O recém-chegado diz que se sente confortável como volante ou como zagueiro.