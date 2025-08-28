Rio Grande do Sul tem o menor crescimento populacional da Região Sul

De acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta quinta-feira, a população do Brasil esta estimada em 213,4 milhões de habitantes. Para índices de comparação, no Censo de 2022, a população era de aproximadamente 203 milhões de pessoas, e comparado ao último ano, 2024, quando havia 212,6 milhões, houve um aumento de 0,39%.

A população do Rio Grande do Sul é de 11.233.263, segundo o último Censo, um aumento pouco significativo desde o levantamento de 2024, em que a população era de 11.229.915 pessoas. Na Região Sul, o estado do Paraná é o mais populoso, tendo 11.890.517 habitantes, à frene do território gaúcho e de Santa Catarina (8.187.029).

Ainda analisando essa região do País, o Rio Grande do sul é o que teve a menor Taxa Geométrica de Crescimento (TGC), com 0,03% seguindo do Paraná com 0,56% e a maior pertencendo a Santa Catarina, com 1,60%. Essa taxa é usada para analisar o crescimento populacional entre diferentes períodos, nesse caso sendo a comparação entre os anos de 2024 e 2025. Em comparação aos outros estados do Brasil, o estado gaúcho é o que teve o terceiro menor aumento da taxa, superando Rio de Janeiro e Alagoas, ambos com 0,02%.

Porto Alegre é a 12ª capital mais populosa do País, registrando 1.388.794, e está entre os 15 municípios que, somados, concentram um quinto (20,1%) dos habitantes do País. Já entre os 26 municípios menos populosos, o Rio Grande do Sul está com seis cidades no ranking. União da Serra (8°), Coqueiro Baixo (11°), Engenho Velho (12°), Carlos Gomes (16°), Tupanci do Sul (17°) e Guabiju (22°), com populações variando entre 1.441 e 1.156 pessoas. O município menos populoso é a Serra da Saudade (MG), com 856 habitantes.

Segundo Luciano Zasso, professor de Demografia da Escola de Humanidades da Pucrs, dois fatores principais determinam a baixa taxa de crescimento do Rio Grande do Sul: busca por melhor qualidade de vida e oportunidade de trabalho. “Observamos que o Rio Grande do Sul vem perdendo bastante espaço no desenvolvimento socioeconômico, com uma das menores taxas de investimento do País”.

O professor diz ainda que nas últimas duas décadas se viu um fluxo muito maior de pessoas saindo do Estado para outras regiões do Brasil, e que se acentuou ainda mais no ano passado devido à enchente. “Em Santa Catarina é justamente o contrário, se verifica uma taxa de investimento por parte do governo muito maior. Uma crescente na criação de vagas e postos de trabalho, além de se destacar pela qualidade de vida”. Para o docente, esse conjunto de indicadores e fatores justifica os resultados que se tem visto.

Zasso afirma que a expectativa para o Rio Grande do Sul é que em no máximo dez anos o Estado pare de ter um aumento populacional e comece a encolher, e que até 2070 perca 2 milhões de habitantes, estacionando nos 9 milhões. “É um número preocupante por ser uma queda muito expressiva”, ressalta.