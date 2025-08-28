Brasil tem 15 municípios com mais de 1 milhão de habitantes e quatro com menos de mil pessoas

O Brasil tem 15 municípios com mais de 1 milhão de habitantes e quatro cidades com menos de mil moradores. É o que indicam os extremos das estimativas populacionais divulgadas nesta quinta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Dos 15 municípios com mais de 1 milhão de pessoas, 13 são capitais. Essas localidades concentram 42,8 milhões de habitantes, o equivalente a 20,1% do total da população do País (213,4 milhões).

São Paulo continua sendo o município mais populoso, com 11,9 milhões de moradores, seguido por Rio de Janeiro (6,7 milhões) e Brasília (3 milhões). O IBGE considera a capital federal como cidade nesse recorte.

Guarulhos e Campinas, ambos no estado de São Paulo, são os únicos municípios que não são capitais na lista com mais de 1 milhão de pessoas, diz o instituto. A população foi estimada em 1,3 milhão e 1,2 milhão de habitantes nas duas localidades, respectivamente.

No outro extremo, as quatro cidades com menos de mil pessoas ficam em Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Mato Grosso.

São os casos de Serra da Saudade (MG), com 856 habitantes, Anhanguera (GO), com 913, Borá (SP), com 932, e Araguainha (MT), com 997.

A data de referência das estimativas do IBGE é 1º de julho de 2025.