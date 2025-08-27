Envelhecimento da população pauta fórum nacional sobre residenciais geriárticos

Pela primeira vez, o Brasil tem mais idosos do que jovens. Segundo o Censo 2023, 15,6% da população tem mais de 60 anos, percentual que deve chegar a 28% em 2046. Um quadro que traz desafios para o futuro do país, como para a previdência social, o sistema de saúde e, também, as instituições de longa permanência para idosos (ILPIs), ou residenciais geriátricos.



Os cenários e oportunidades para esses espaços serão discutidos durante o terceiro Fórum Nacional das ILPIs Privadas, que acontecerá no dia 4 de setembro, em Gramado (RS). O evento integra a programação da Geronto Fair, única feira do Sul do país dedicada à economia prateada, setor que engloba produtos, serviços e soluções destinados à população com mais de 50 anos.



Ao longo de todo o dia, no Serra Park, palestrantes nacionais abordarão temas como a redução das famílias, desafios da gestão das ILPIs, uso de tecnologias, liderança de equipes e a realidade da moradia assistida em Portugal. A programação terá acesso gratuito para os visitantes da Geronto Fair.



"Seremos um país cada vez mais idoso. Devemos assegurar que essa população viva com conforto, cuidado, atenção, respeito e afeto. E, para isso, é essencial que as ILPIs tenham sua importância reconhecida nas políticas públicas, como equipamentos de apoio à saúde, assistência social e cidadania", afirma Marcos Cunha, coordenador do Moderna Idade - Núcleo de Residenciais Geriátricos do SINDIHOSPA (Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre), que organiza o fórum.



A primeira edição do evento ocorreu em abril de 2021, em formato online, debatendo a qualificação das ILPIs e os desafios enfrentados durante a pandemia da Covid-19. O segundo fórum aconteceu em 2022, de maneira híbrida, em Porto Alegre, tendo o piso da enfermagem como uma das principais pautas.



3º Fórum Nacional das ILPIs Privadas:

4 de setembro (quinta-feira), das 9h às 17h30

Serra Park - Gramado (RS)

Inscrições e programação completa no site: https://www.gerontofair.com.br/terceiro-forum-nacional-das-ilpis-privadas