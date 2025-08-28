Feira da hotelaria e gastronomia reunirá 60 expositores em Caxias

De Caxias do Sul

Na segunda e terça-feira (1º e 2/9), Caxias do Sul será o ponto de encontro de empresários e profissionais da gastronomia, hotelaria e turismo da Serra Gaúcha com a realização da 7ª ExpoSEGH. O evento, que ocorre no Centro de Feiras e Eventos do Parque da Festa da Uva, das 14h às 21h, reunirá 60 expositores e mais de 80 marcas, com expectativa de gerar valor superior a R$ 4 milhões em negócios.

Os visitantes terão acesso a soluções tecnológicas e sustentáveis, como produtos ecológicos de higiene e limpeza, carregadores para veículos elétricos, garçom robô e novidades em serviços para alimentação e hotelaria. Entre os destaques está a opção de aluguel de maquinários, além da venda convencional. A iniciativa amplia as alternativas de investimento, oferecendo mais flexibilidade e acesso a equipamentos de ponta.

Com expositores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a ExpoSEGH se consolida como o principal encontro profissional da região, reunindo soluções em serviços, equipamentos, alimentos e bebidas, uniformes, cama, mesa e banho, qualificação profissional, higienização, utensílios, gás, brindes, embalagens e muito mais. "Mais do que uma feira, a ExpoSEGH é uma vitrine de soluções, um palco para tendências e uma plataforma de conexões que geram resultados reais. Ela oportuniza, em um mesmo espaço, acesso a inovações e informações relevantes para os setores", destaca Marcos Ferronatto, presidente do SEGH Região Uva e Vinho, entidade realizadora do evento.

A programação também reforça o compromisso da feira com a formação contínua e o compartilhamento de informações. O Espaço do Conhecimento retorna em 2025 com painéis, oficinas e talks voltados à atualização profissional e às novas práticas que impactam diretamente a experiência do cliente e a gestão nos estabelecimentos. Rodadas de negócios ocorrerão no estande do Sebrae na terça-feira, das 14h às 18h.

A entrada é gratuita mediante cadastro em www.seghuvaevinho.com.br . Haverá cobrança para estacionamento no interior do parque: R$ 30, carro e motos; R$ 80, van e micro; e R$ 100, ônibus.

Com 77 anos de atuação, o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (SEGH) Região Uva e Vinho representa cerca de 4 mil empreendimentos em 20 municípios da Serra Gaúcha. São, majoritariamente, empresas familiares que geram cerca de 20 mil empregos diretos e impactam aproximadamente 48 mil pessoas.