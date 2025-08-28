Sob pressão da torcida, Inter recebe o vice-lanterna no Beira-Rio

O jogo deste domingo (31), às 20h30min, no Beira-Rio, deveria ser tranquilo para o Inter. O adversário Fortaleza é o 19º colocado com apenas 15 pontos e uma vitória colorada deveria ser o mais óbvio. No entanto, as atuações levantam muitas dúvidas sobre o time de Roger Machado. O alvirrubro chega para o confronto depois de quatro derrotas seguidas, somando Libertadores e Brasileirão.
A semana de preparação para o confronto com os cearenses não foi nada tranquila. O descontentamento com os resultados produziu um encontro inusitado. Na última quarta, uma das torcidas organizadas esteve presente nos entornos do Beira-Rio. Ao saber da notícia, a direção aceitou receber lideranças da Guarda Popular. Cerca de 15 torcedores foram recebidos no CT Parque Gigante. A conversa encerrou com a promessa de resultados em campo já na próxima partida e da outra parte um compromisso da Guarda em apoiar da arquibancada. O episódio aumentou ainda mais a pressão sobre Roger e seus comandados.
Para tentar acalmar os nervos, o treinador vai contar com um reforço importante. O amuleto Carbonero, que atuou apenas 56 minutos nas últimas duas partidas, deve voltar a figurar entre os titulares. O retrospecto do Alvirrubro com o atacante em campo é positivo, em 24 partidas conquistou 13 vitórias, empatou sete e perdeu apenas quatro. A outra boa notícia é Thiago Maia, depois de ficar de fora por desconforto no adutor da coxa, o meia treinou normalmente nesta quinta e deve fazer seu retorno no final de semana.
Mas a atividade não revelou apenas boas notícias. Duas ausências importantes foram sentidas. Bruno Tabata alegou dores musculares e passou a ser dúvida. Alan Patrick, com uma virose, também não participou do treino. A situação do meia, no entanto, é mais tranquila, e ele deve estar recuperado até o confronto deste domingo.
O provável Inter deve ter Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado. Já o Fortaleza deve entrar com Helton Leite; Mancuso, Ávila (Britez), Gustavo Mancha (Kuscevic) e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Lucas Sasha, Lucas Prior (Marinho), Pablo e Breno Lopes; Lucero. Técnico: Renato Paiva.
Para o confronto, que tomou ares de decisão, o Inter promoveu uma promoção. Sócio de qualquer modalidade pode levar um acompanhante por R$ 10,00. A expectativa é que 35 mil torcedores compareçam ao Beira-Rio.
