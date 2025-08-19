Verissimo segue internado em estado grave no Hospital Moinhos de Vento

Após dar entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento por um princípio de pneumonia no último domingo (17), o escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, segue internado em estado grave.
Verissimo está hospitalizado no Centro de Terapia Intensiva Adulto da instituição, recebendo todas as medidas de suporte necessárias, informa nota divulgada pelo Moinhos de Vento na manhã desta terça-feira (19).
O autor operou um câncer ósseo na mandíbula em 2020, mas teve a recuperação afetada por um AVC em 2021, que também o fez parar de escrever e afetou sua fala. Ele ainda é diabético e sofre de problemas cardíacos e Doença de Parkinson.