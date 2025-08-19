Verissimo segue internado em estado grave no Hospital Moinhos de Vento

na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento por um princípio de pneumonia no último domingo (17), o escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo , de 88 anos, segue internado em estado grave. Após dar entradado Hospital Moinhos de Vento por um princípio de pneumonia no último domingo (17), o

Verissimo está hospitalizado no Centro de Terapia Intensiva Adulto da instituição, recebendo todas as medidas de suporte necessárias, informa nota divulgada pelo Moinhos de Vento na manhã desta terça-feira (19).