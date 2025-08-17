Porto Alegre,

Publicada em 17 de Agosto de 2025 às 14:32

Luis Fernando Verissimo é internado em estado grave

Aos 88 anos, Luis Fernando Verissimo está em Unidade de Terapia Intensiva com princípio de pneumonia

T?NIA MEINERZ/DIVULGA??O/JC
JC
Matéria em atualização
O escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento por princípio de pneumonia. O estado de saúde é grave. 
O autor operou um câncer ósseo na mandíbula em 2020, mas teve a recuperação afetada por um AVC em 2021, que também o fez parar de escrever e afetou sua fala. Ele ainda sofre de problemas cardíacos e da Doença de Parkinson. 
Filho de Érico Verissimo e um dos mais importantes escritores brasileiros, Luis Fernando é conhecido por suas crônicas e romances. Suas histórias criaram célebres personagens como O Analista de Bagé, A Velhinha de Taubaté, Ed Mort e Família Brasil.
Verissimo vive com a esposa, Lúcia, e com o filho caçula do casal, Pedro, na histórica casa da família no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, a mesma onde o pai dele, Érico, viveu com a esposa Mafalda.

