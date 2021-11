Triz Pariz é a convidada da semana no programa '#Provoca' da TV Cultura

Na edição desta terça-feira (2) do #Provoca, Marcelo Tas recebe a atriz, criadora de conteúdo, modelo e streamer Triz Pariz. O programa, que vai ao ar às 22h, na TV Cultura, apresenta uma conversa entre eles a respeito de assuntos como excesso de informação, relacionamentos tóxicos, desejo de ter filhos e a atual situação da televisão.

Ao ser provocada sobre o que a TV deveria aprender com a realidade de hoje, em função do crescimento das plataformas digitais, Triz afirma: "Sempre tem quem consuma televisão, são públicos muitos diferentes. É uma coisa muito cultural. Acho que não tem que tentar aprender, são ambientes muito diferentes".

Ela diz ainda que, por conta da quantidade exagerada de informações que recebemos diariamente, as pessoas estão ficando “malucas das ideias” e tendo problemas com saúde a mental. Sobre relacionamentos, fala que já esteve envolvida em relações muito prejudiciais. "Eu nunca soube sobre amor. (...) E lembro que eu acreditava que esse tipo de comportamento podia ser uma representação de afeto e eu acabei entrando em buracos muito mais embaixo do que eu queria ter entrado."

Para finalizar, a atriz afirmou que, apesar de ter vontade de ser mãe, não quer colocar um filho nesTe mundo. Ela explica que o motivo que a levou a pensar assim é a atual realidade que vivemos hoje, não apenas com a falta de recursos naturais, mas também a falta de empatia, a rapidez das informações, a ideia de verdade absoluta defendida por cada um e o quanto isso tudo é sufocante.