Divisão de Acesso - O segundo jogo da final entre Inter de Santa Maria e Novo Hamburgo será disputado neste sábado, às 19h, na Baixada Melancólica. O primeiro confronto entre as equipes foi vencido por 3 a 2 pelo clube do Vale do Sinos. Gauchão feminino - Válido pela 5ª rodada da competição, o Inter recebe o Juventude neste domingo, às 15h, simultaneamente a esse jogo, a equipe do Flamengo de São Pedro encara o Brasil de Farroupilha. Série B - Pela 24° rodada, nesta sexta-feira, tem Operário-PR x Coritiba, às 19h. No sábado, jogam CRB x Paysandu, às 16h, Goiás x Botafogo-SP às 18h30min e para encerrar os jogos do dia: Athletico-PR x Novorizontino, às 20h30min. No domingo, às 16h, se enfrentam Atlético-GO x Amazonas, Volta Redonda x Athletic, às 18h30min e Chapecoense x Vila Nova-GO, às 19h. Série C - Em jogos válidos pela última rodada da fase de grupos, o Ypiranga recebe a equipe do Figueirense neste sábado, às 17h. No mesmo horário, Caxias vai ao Paraná enfrentar a equipe do Maringá. Tênis - A tenista Bia Haddad venceu nesta quinta-feira a suíça Viktorija Golubic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 4/4 e vai disputar a terceira rodada da chave principal do quarto e último Grand Slam deste ano. Número 22 do mundo, a brasileira terá pela frente na terceira rodada uma velha conhecida: a grega e Maria Sakkari, ex-top 5 que ocupa atualmente a 64ª posição no ranking. As tenistas já se enfrentaram quatro vezes, e Bia saiu vitoriosa em todas. A partida será disputada nesta sexta-feira, em horário a ser definido Fórmula 1 - Após três semanas de férias e sem poder mexer nos carros, a maior categoria do automobilismo mundial retorna às pistas neste final de semana. A 15ª etapa do Mundial será no circuito de Zandvoort, na Holanda. Nas duas últimas corridas, o brasileiro Gabriel Bortoleto conquistou um nono e um sexto lugar. A expectativa é que a boa fase seja mantida. Os treinos livres começam nesta sexta, às 7h30min, e tem uma sessão final no sábado, às 6h30min. Mais tarde, às 10h30min, ocorre o qualificatório e no domingo, às 10h, será dada a largada pra o Grande Prêmio.