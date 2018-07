30 Seconds to Mars fará show em Porto Alegre no dia 29 de setembro

Banda de Jared Leto retorna ao Brasil; último show no país aconteceu no Rock in Rio de 2017 Fernando Schlaepfer/I Hate Flash/Rock in Rio/Divulgação/JC

A banda norte-americana 30 Seconds to Mars retornará ao Brasil em setembro, com a turnê que promove seu novo álbum, America. O grupo se apresentará em São Paulo (26 de setembro, no Espaço das Américas) e Curitiba (30 de setembro, no Teatro Positivo). Entre uma data e outra, desembarca em Porto Alegre, onde fará show no dia 29 de setembro, no Pepsi on Stage.

A turnê brasileira está sendo organizada pela Move Concerts Brasil, que já divulgou os valores dos ingressos para o show na Capital gaúcha: R$ 260 na pista premium, R$ 240 no mezanino e R$ 150 na pista normal. Os ingressos com meia entrada custarão R$ 130, R$ 75 e R$ 120, respectivamente. A venda de ingressos através do site livepass.com.br começa no dia 30 de julho para fã-clubes e no dia 31 de julho para o público em geral.

Liderada pelo ator e músico Jared Leto, a banda foi uma das atrações mais comentadas do Rock in Rio de 2017. Em um show que agradou os fãs e desagradou críticos, Leto vestiu um poncho, andou de tirolesa no meio do show, comeu açaí em cima do palco e colocou 100 fãs para dançar no palco. No setlist, tocou sucessos como The Kill (Bury Me) e Closer to the Edge.