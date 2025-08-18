IPC-S desacelera a 0,09% na 2ª quadrissemana de agosto, afirma FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) moderou o ritmo de alta, de 0,38% na primeira para 0,09% na segunda quadrissemana de agosto. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (18) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o IPC-S acumula agora alta de 4,31% nos últimos 12 meses e de 3,15% em 2025.

Houve desaceleração em três dos oito grupos que compõem o IPC-S na passagem da primeira para a segunda quadrissemana de agosto: Habitação (1,0% para 0,18%), Despesas Diversas (1,52% para 1,08%) e Vestuário (0,03% para 0,01%).Registraram deflação os grupos de Educação, Leitura e Recreação (0,12% para -0,44%), Alimentação (-0,08% para -0,31%) e Transportes (-0,10% para -0,29%). Por outro lado,As maiores influências individuais que puxaram o índice para baixo neste levantamento do IPC-S partiram de passagem aérea (0,12% para -5,02%), gasolina (-0,80% para -0,93%), batata-inglesa (-21,24% para -20,04%), tarifa de energia elétrica residencial (2,92% para -0,63%) e cebola (-16,49% para -16,73%).Na outra ponta, puxaram o índice para cima jogo lotérico (17,24% para 13,23%), combo de telefonia, internet e TV por assinatura (0,0% para 2,45%),, shampoo, condicionador e creme (4,24% para 4,04%) e refeições em bares e restaurantes (0,36% para 0,65%).