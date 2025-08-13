Ocidente Acústico apresenta especial Rita Lee com banda Fruto Proibido

Na quinta-feira (14), às 21h, acontece a 1181ª edição do Ocidente Acústico com a banda Fruto Proibido para um show especial em homenagem a Rita Lee. A apresentação é no Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) e os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 60,00 via plataforma Sympla.
Nos anos 1990, um grupo de amigos que fez parte do rock gaúcho e da efervescência do cenário musical na Capital se juntou para reverenciar Rita Lee no auge d'Os Mutantes (1966-1972) e Tutti Frutti (1973-1978), dois grupos que causaram grandes revoluções no mundo da música em plena ditadura militar. Com a morte da artista, em maio de 2023, Neca Wortmann (voz), Justin Vasconcelos (guitarra) e Marcelo Mendes (baixo), decidiram voltar com a banda Fruto Proibido, agora com Daniel Fontoura (bateria) e Carlos Gallo (Cacá), nos teclados.