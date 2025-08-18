De Garibaldi para o mundo: Nutrire exporta 50% da produção para 52 países

O que começou como um projeto no final de 2001, na Serra Gaúcha, hoje alimenta pets em 52 países de quatro continentes, com uma produção diária de cerca de 83 mil pacotes de alimentos. A Nutrire, sediada em Garibaldi, construiu um caminho de crescimento sólido que a posiciona como uma força no mercado nacional e um player relevante no cenário global, destinando metade de tudo o que produz para exportação.

A companhia iniciou sua produção em dezembro de 2002 e opera a matriz em um terreno de 50 mil metros quadrados, com 19 mil metros quadrados de área construída. Ao todo, emprega cerca de 400 funcionários diretos, sendo 280 na unidade gaúcha. “Sem a nossa equipe, seríamos apenas construção, máquinas e equipamentos”, afirma Gerson Luiz Simonaggio, sócio-fundador. “O carinho e o amor que se tem pelos pets, que hoje são membros da família, é o mesmo que temos com nossos colegas de trabalho. Buscamos levar essa devoção aos cuidados com a alimentação”, afirma.

Além da sede, a Nutrire expandiu com uma segunda fábrica em Poços de Caldas (MG), cujo projeto começou em 2013 e entrou em operação em abril de 2016. A unidade mineira é estratégica para abastecer os mercados do Sudeste, Norte e Nordeste, enquanto a operação e a gestão permanecem centralizadas em Garibaldi, cidade de onde saem 99% das exportações e que abastece o mercado do Sul.

A jornada internacional começou cedo: em 2004, com a primeira exportação para o Uruguai. Desde então, a empresa investiu na participação em feiras e eventos internacionais e hoje tem a Colômbia como principal destino, representando 25% do volume exportado. “O mesmo produto e a mesma embalagem que produzimos para o mercado interno são exportados. Buscamos ser competitivos com todas as marcas mundiais”, destaca Simonaggio.

Os planos de expansão seguem ativos. A empresa prospecta novos mercados, com os Estados Unidos no radar. “Nossa gerente de exportação acabou de voltar de uma feira em Las Vegas com vários contatos. Sabemos que a situação é um pouco conturbada no momento, mas projetos de prospecção externa são de médio e longo prazo”, pondera o empresário.

Com a consolidação no mercado interno e presença crescente no exterior, a Nutrire quer transformar Garibaldi em um polo de produção pet food reconhecido mundialmente, mantendo a essência de empresa familiar, mas com visão e fôlego para disputar espaço com as maiores marcas globais.