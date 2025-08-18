Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaArtes Visuais

Publicada em 18 de Agosto de 2025 às 09:40

​Aliança Francesa inaugura exposição imersiva no Shopping Praia de Belas

Obra de Pamela Zorn está em mostra no Shopping Praia de Belas

Obra de Pamela Zorn está em mostra no Shopping Praia de Belas

CENTRE INTERMONDES DE LA ROCHELLE/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
Celebrando oito décadas de atividades ininterruptas, a Aliança Francesa Porto Alegre inaugura nesta terça-feira (19) uma exposição imersiva com a divulgação de recortes importantes da sua história. Le français inspire: 80 anos de língua e cultura com a Aliança Francesa Porto Alegre faz uso de recursos tecnológicos para remeter às atividades culturais mais marcantes dos tempos recentes: o Festival da Canção Aliança Francesa e o Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea. A curadoria é de José Francisco Alves.Para divulgar o Festival da Canção Aliança Francesa, serão exibidas em cabines apresentações dos últimos 18 anos, enquanto o Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea, em sua 8ª edição em 2025, recebe uma sala imersiva com os registros da residência e das obras dos sete artistas premiados. A exposição, com entrada gratuita, estará no Shopping Praia de Belas (Avenida Praia de Belas, 1.181) até 26 de outubro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 10h às 20h.
Celebrando oito décadas de atividades ininterruptas, a Aliança Francesa Porto Alegre inaugura nesta terça-feira (19) uma exposição imersiva com a divulgação de recortes importantes da sua história. Le français inspire: 80 anos de língua e cultura com a Aliança Francesa Porto Alegre faz uso de recursos tecnológicos para remeter às atividades culturais mais marcantes dos tempos recentes: o Festival da Canção Aliança Francesa e o Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea. A curadoria é de José Francisco Alves.

Para divulgar o Festival da Canção Aliança Francesa, serão exibidas em cabines apresentações dos últimos 18 anos, enquanto o Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea, em sua 8ª edição em 2025, recebe uma sala imersiva com os registros da residência e das obras dos sete artistas premiados. A exposição, com entrada gratuita, estará no Shopping Praia de Belas (Avenida Praia de Belas, 1.181) até 26 de outubro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 10h às 20h.

Notícias relacionadas