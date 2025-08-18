​Aliança Francesa inaugura exposição imersiva no Shopping Praia de Belas

Celebrando oito décadas de atividades ininterruptas, a Aliança Francesa Porto Alegre inaugura nesta terça-feira (19) uma exposição imersiva com a divulgação de recortes importantes da sua história. Le français inspire: 80 anos de língua e cultura com a Aliança Francesa Porto Alegre faz uso de recursos tecnológicos para remeter às atividades culturais mais marcantes dos tempos recentes: o Festival da Canção Aliança Francesa e o Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea. A curadoria é de José Francisco Alves.



Para divulgar o Festival da Canção Aliança Francesa, serão exibidas em cabines apresentações dos últimos 18 anos, enquanto o Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea, em sua 8ª edição em 2025, recebe uma sala imersiva com os registros da residência e das obras dos sete artistas premiados. A exposição, com entrada gratuita, estará no Shopping Praia de Belas (Avenida Praia de Belas, 1.181) até 26 de outubro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 10h às 20h.