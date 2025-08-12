Nesta quinta-feira acontece a terceira edição do projeto Noites Gaúchas

O show da terceira edição do projeto Noites Gaúchas ficará por conta de Os Fagundes, apresentando De Filho Para Pai. A apresentação marca o Dia dos Pais, e será nesta quinta-feira (14), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80).

A família Fagundes é a mais musical do Rio Grande do Sul e reúne clássicos do regionalismo. De Filho Pra Pai é uma canção de Ernesto Fagundes e Vaine Darde. A partir dela é possível traçar um paralelo com a realidade: de fato, os três filhos de Bagre Fagundes não caíram longe do pé. E esse será o nome da apresentação. O grupo apresentará músicas enraizadas na sua história e na do Estado, como Origens, Galpão Crioulo e Canto Alegretense. Os ingressos estão disponíveis em uhuu.com e na bilheteria do teatro a partir de R$ 21,00.