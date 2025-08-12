Memorial do RS divulga programação especial para o Dia Estadual do Patrimônio Cultural

O Memorial do Rio Grande do Sul celebra o Dia Estadual do Patrimônio Cultural com eventos especiais em Porto Alegre. A programação é gratuita, acontece neste final de semana (16 e 17) e inclui teatro de bonecos, oficina de produção de cartas e uma visita guiada à obra de restauro da instituição.



No sábado (16), ocorrem duas apresentações de teatro de bonecos no Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835), às 13h e às 15h. No dia seguinte, domingo (17), às 14h, acontece novamente o teatro de bonecos no local.

Aqueles que estiverem no Centro Histórico da Capital no sábado (16), também poderão participar de uma oficina de escrita de cartas. Das 15h até as 17h, interessados poderão elaborar correspondências, com o auxílio da equipe do Espaço Cultural Correios. Serão disponibilizadas mesas e cartões postais para o público.



Por fim, o Memorial (Sete de Setembro, 1020) promove uma visita mediada à obra de requalificação da instituição, no domingo (17), às 10h. A atividade é destinada a interessados em patrimônio e restauro. Para participar, é necessário realizar inscrição pelo e-mail: educativo-memorial@sedac.rs.gov.br, pois as vagas são limitadas.