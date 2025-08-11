Assembleia Legislativa do Estado completa 190 anos com programação especial

Para celebrar seus 190 anos de existência, a Assembleia Legislativa, uma das instituições democráticas mais antigas do Brasil, apresenta uma série de atividades comemorativas. As celebrações incluem a Exposição Tempo e Reflexão no Memorial do Legislativo (Duque de Caxias, 1.029) e a realização de uma Mostra Política de Cinema, com 14 importantes produções do audiovisual gaúcho, apresentada também no Memorial do Legislativo e na Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736).

Além dessas atividades, outras ações, que destacam a trajetória e a importância da Instituição para a história política e cultural do Estado, serão realizadas no decorrer do ano, como lançamentos de livros e homenagens. A nova exposição começa nesta segunda-feira (11), é permanente e conta com documentos históricos, acervo fotográfico, nova linha do tempo, objetos e registros audiovisuais que contam a história da instituição desde sua instalação em 1835.

Confira a programação completa da Mostra Política de Cinema:



Abertura da Mostra - 1º Filme - Netto Perde Sua Alma



11/08 - Memorial do Legislativo (Duque de Caxias, 1029) - Evento de abertura da Mostra para convidados, a execução da trilha sonora e exibição do filme de Netto Perde sua Alma. Soft opening da Exposição Tempo e Reflexão - 190 Anos da Assembleia Legislativa RS - da Exposição de Figurinos dos filmes da Mostra, de Carol Scortegagna e da Exposição Fotográfica Pretos na Tela, de Dulce Hefner. Distribuição da revista Pretos na Tela. Participações especiais: atores Murilo Rosa, Werner Schünneman, Zé Adão Barbosa, Zé Victor Castiel, Vera Lopes, Denizeli Cardoso, Fernanda Moro e demais atores retratados na Exposição Pretos na Tela, músicos Pirisca Grecco e Shana Müller, diretores Tabajara Ruas, Beto Souza, Paulo Nascimento, escritor Alcy Cheuiche, produtora Lígia Walper, entre muitos outros artistas, autoridades e convidados da imprensa.

12/08 - Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736): exibição do filme com a presença de artistas.



2º Filme - A Cabeça de Gumercindo Saraiva



25/08 - Memorial do Legislativo (Duque de Caxias, 1029): Exposição Pretos na Tela. Distribuição da revista Pretos na Tela. Participações especiais: diretor Tabajara Ruas, produtora Lígia Walper, atores Marcos Breda, Álvaro Rosa Costa e demais atores retratados na Exposição, Marcos Verza, Rogério Beretta e atriz Suzi Martinez, escritor Alcy Cheuiche. Exposição em redoma da cabeça de Gumercindo.

26/08 - Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736): exibição do filme com a presença de artistas.



3º Filme - Os Senhores da Guerra



08/09 - Memorial do Legislativo (Duque de Caxias, 1029): Sessão comentada durante a exibição, com a mediação de Mônica Kanitz. Participações especiais: diretor Tabajara Ruas, produtora Lígia Walper, ator André Arteche, músico e ator Pirisca Grecco, atriz Andrea Buzato. Execução ao vivo das 7 milongas - trilha do filme - por Pirisca Grecco.

09/09 - Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736): exibição do filme com a presença de artistas.



4º Filme - Legalidade



22/09 - Memorial do Legislativo (Duque de Caxias, 1029): filme destinado a fazer uma deferência à imprensa. presença e mediação do diretor Zeca Brito. Participações especiais no debate: jornalistas que vivenciaram a Legalidade, como por exemplo, Carlos Bastos, Brandalise, Flávio Tavares, Antônio Hohlfeldt e membros da Associação Riograndense de Imprensa.

23/09 - Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736): exibição do filme com a presença de artistas.



5º - Mostra de Curtas Tempo e Reflexão



6/10 - Memorial do Legislativo (Duque de Caxias, 1029): sessão com 5 filmes contemporâneos e debate com diretores.

Mediadora: Sofia Ferreira, diretora do Instituto Estadual de Cinema.

Concha de Água Doce (2022, de Lau Azevedo e João Pires)

Não Tem Mar Nessa Cidade (2024, de Manu Zilveti)

O Dia em que Dorival Encarou a Guarda (1986, de Jorge Furtado e José Pedro Goulart)

Possa Poder (2022, de Victor Di Marco e Márcio Picoli)

Sabão Líquido (2023, de Fernanda Reis e Gabriel Faccini)

07/10 - Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736): exibição do filme com a presença de artistas.



6º Filme - O Tempo e o Vento



08/10 - Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1089): Exibição especial do Complexo Multipalco do Theatro São Pedro, em 08/10, em razão dos 120 anos do Erico Verissimo. Filme com a trilha sonora orquestrada ao vivo pela Orquestra do Theatro São Pedro.

Bate-papo: roteirista Letícia Wierzchowski, diretor Jayme Monjardim, ator Thiago Lacerda, maestro Alexandre Guerra.

21/10 - Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736): exibição do filme com a presença de artistas.



7º Filme - O Caso do Homem Errado



13/10 - Memorial do Legislativo (Duque de Caxias, 1029): Apresentação de funk baseada no filme. Proposta de debates com a diretora Camila Moraes, artistas e convidados, como por exemplo. Jefferson Tenório, Álvaro Rosa Costa e Vera Lopes.

14/10 - Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736): exibição do filme com a presença de artistas.



8º Filme - Verdes Anos



10/11 - Memorial do Legislativo (Duque de Caxias, 1029): encenação de uma cena do filme Verdes Anos, com Werner Schünneman, Márcia do Canto e Nelson Coelho de Castro tocando Armadilha. E na sequência, um pocket show do Nelson com músicas da época.

Presença do diretor Gerbase, Giba Assis Brasil e atores.

11/11 - Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736): exibição do filme com a presença de artistas.



9º Filme - Mudança



01/12 - Memorial do Legislativo: Presença do diretor Fabiano de Souza e debate sobre redemocratização com políticos e acadêmicos.

02/12 - Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736): exibição do filme na com a presença de artistas.



10º Filme - Sobreviventes do Pampa



15/12 - Memorial do Legislativo (Duque de Caxias, 1029): presença do diretor Rogério Rodrigues, de representantes dos povos originários do Pampa, exposição de pequenos elementos do território (sementes, raízes, artesanato) e debate sobre sustentabilidade.

16/12 - Cinemateca Paulo Amorim (Andradas, 736): exibição do filme na com a presença de artistas.