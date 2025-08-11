Moinhos Shopping celebra 25 anos com exposição sobre as duas Martha Medeiros do Brasil

Em comemoração aos seus 25 anos, o Moinhos Shopping (Olávo Barreto Viana, 36) promove até o dia 3 de setembro, o encontro de dois talentos que compartilham um mesmo nome. Todo mundo conhece uma Martha Medeiros, seja a da moda ou a das palavras. Agora, pela primeira vez, essas duas grandes artistas se encontram na mesma passarela: a da arte.

A exposição 2x Martha Medeiros celebra o encontro entre a moda e a literatura, com uma leitura inspiradora do trabalho das duas mulheres incríveis. A exposição é gratuita, aberta ao público e poderá ser visitada na praça de eventos do shopping, localizada no primeiro andar.

A estilista:

A Martha Medeiros da moda vem de Alagoas e é sinônimo de luxo feito à mão. Sua marca registrada são as rendas artesanais transformadas em peças que são pura poesia. Inspirada na natureza, ela cria com delicadeza, autenticidade, celebrando a rica tradição artesanal do brasil.

A escritora:

Já a Martha Medeiros das letras é gaúcha. Cronista afiada, escritora de alma leve e poesia afinada, ela nos presenteia com reflexões sobre a vida com uma linguagem próxima, inteligente e cheia de sentimento. Autora de sucessos como Divã, Doidas e Santas e Feliz Por Nada, soma mais de 30 livros publicados, traduzidos e vendidos aos montes, mais de um milhão de exemplares. Considerada uma das grandes cronistas brasileiras, suas palavras tocam o cotidiano, especialmente o universo feminino, com graça e profundidade.