Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 08 de Agosto de 2025 às 16:09

Gelson Oliveira apresenta o show Canções do Balaio no Ecarta Musical

Evento celebra mais de quatro décadas de carreira de um dos grandes nomes da música gaúcha

Evento celebra mais de quatro décadas de carreira de um dos grandes nomes da música gaúcha

Simone Schlindwein/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
Neste sábado (9), às 18h, o cantor, compositor e violonista Gelson Oliveira sobe ao palco da Fundação Ecarta (João Pessoa, 943), em Porto Alegre, para apresentar o show Canções do Balaio, dentro da programação do projeto Ecarta Musical. A apresentação também será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da fundação.
Neste sábado (9), às 18h, o cantor, compositor e violonista Gelson Oliveira sobe ao palco da Fundação Ecarta (João Pessoa, 943), em Porto Alegre, para apresentar o show Canções do Balaio, dentro da programação do projeto Ecarta Musical. A apresentação também será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da fundação.

Comemorando 46 anos de trajetória musical, o espetáculo reúne composições que marcaram diferentes fases da carreira de Gelson, incluindo músicas lançadas em álbuns solo, em parcerias e também trilhas criadas para cinema, televisão, teatro e dança. O repertório passeia por títulos como Tempo ao Tempo, A Luz do Amanhecer, Um Samba ao Vento, Canção do Pescador, Que Bom Ver, Paramelodia, Papagaio Pandorga, além de parcerias como Noite do Paralelo ( Bebeto Alves), BesoBeso (Sara Sabah) e Salve-se Quem Souber (Paul de Castro e Sergio Rezende). A entrada é franca.

Notícias relacionadas