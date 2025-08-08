Gelson Oliveira apresenta o show Canções do Balaio no Ecarta Musical

Neste sábado (9), às 18h, o cantor, compositor e violonista Gelson Oliveira sobe ao palco da Fundação Ecarta (João Pessoa, 943), em Porto Alegre, para apresentar o show Canções do Balaio, dentro da programação do projeto Ecarta Musical. A apresentação também será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da fundação.

Comemorando 46 anos de trajetória musical, o espetáculo reúne composições que marcaram diferentes fases da carreira de Gelson, incluindo músicas lançadas em álbuns solo, em parcerias e também trilhas criadas para cinema, televisão, teatro e dança. O repertório passeia por títulos como Tempo ao Tempo, A Luz do Amanhecer, Um Samba ao Vento, Canção do Pescador, Que Bom Ver, Paramelodia, Papagaio Pandorga, além de parcerias como Noite do Paralelo ( Bebeto Alves), BesoBeso (Sara Sabah) e Salve-se Quem Souber (Paul de Castro e Sergio Rezende). A entrada é franca.