Rapper Don L se apresenta no palco do Opinião este sábado

Don L, um dos nomes mais cultuados do rap nacional na atualidade, retorna a Porto Alegre para um show no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), neste sábado (9), às 21h. O cantor traz a turnê de seu último lançamento, o álbum CARO Vapor II – qual é a forma de pagamento?. Excursionando com um dos trabalhos mais ambiciosos da sua trajetória, o rapper soma 800 mil ouvintes no Spotify e é um dos artistas mais autênticos da música brasileira contemporânea.

Das críticas políticas às batidas dançantes, Don L já venceu o Prêmio Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) pela sua mistura de rap, samba, bossa nova e outros tantos gêneros difundidos no nosso país. Faixas como Beira de Piscina, Depois das Três e Aquela Fé farão parte do setlist, assim como as mais recentes, Saudade do Mar, aFF Maria, Pimpei seu Estilo e CARO. Ingressos custam a partir de R$ 100,00 e podem ser adquiridos via Sympla.