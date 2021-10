Arquitetura contemporânea

O empreendimento Aura, localizado em um dos pontos mais altos da Cel. Bordini, na fronteira entre os bairros Bela Vista e Auxiliadora, é a nova aposta imobiliária da Frass Incorporadora. Com uma arquitetura moderna, que preza pela sutileza e por uma integração natural com a paisagem, a proposta arquitetônica traz novos ares a uma das ruas mais tradicionais de Porto Alegre. Dando as boas-vindas aos moradores, haverá uma adega de vinhos condominial de alta tecnologia, da Lacava - Adegas Personalizadas. O empreendimento com VGV estimado em R$ 70 milhões resulta de um processo de criação colaborativo que durou cerca de dois anos. As obras iniciam em janeiro de 2022 e a previsão de entrega é para 2024.

Nova loja O Boticário

O Boticário investiu R$ 300 mil na abertura de mais uma loja em Porto Alegre totalizando agora 33 na cidade. É no Shopping Bourbon Teresópolis. Com foco em experiências para o consumidor e na sustentabilidade, a loja conta com mobiliário produzido a partir de matéria-prima reciclável e uma coletora do Boti Recicla.

Auxiliadora Predial

Auxiliadora Predial acaba de inaugurar uma nova loja na praia de Atlântida, para expandir a rede de franquias no Litoral Norte do RS. A agência atua no segmento de compra e venda de imóveis, oferecendo atendimento especializado para suprir a intensa demanda de clientes. A empresa já opera em Capão da Canoa, e breve também em Tramandaí e Torres.

Exames gratuitos

A unidade Weinmann e Serdil realizará de graça mais de 200 exames de análises clínicas e imagem para pacientes encaminhados por prefeituras da Região Metropolitana, neste sábado. É pelo 4º ano consecutivo e integra iniciativa nacional do Grupo Fleury em celebração ao Outubro Rosa. E já há inscrição para 2022 pelo [email protected]

Expectativa de recorde

O cenário otimista com o avanço da vacinação se reflete nas projeções turísticas do RS nesse fim de ano. Em Nova Petrópolis, a Cervejaria Edelbrau, projeta o recorde de visitantes para dezembro na Experiência Edelbrau, desde sua reabertura em abril deste ano. A expectativa é de um crescimento de 40% no último mês do ano em comparação com julho, um dos melhores para a Serra devido ao inverno.

Fábrica de biscoitos holandeses

A disputa entre as cidades da Serra Gaúcha para sediar a nova fábrica de biscoitos holandeses chega ao fim com a escolha por Nova Petrópolis, que também é endereço da Cidade Zaandam, complexo gastronômico que comanda o novo empreendimento. Segundo os gestores, serão investidos mais de R$ 10 milhões na fábrica.