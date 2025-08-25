Calçados brasileiros nos EUA

A participação de 32 marcas brasileiras de calçados em duas feiras norte-americanas, promovidas pelo Brazilian Footwear, programa de apoio às exportações do setor mantido pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), deve gerar mais de R$ 30 milhões (US$ 5,47 milhões) em negócios. A expectativa soma negócios realizados in loco e que ficaram alinhados na Atlanta Shoe Market e na Magic Las Vegas.

CredCrea tem ativos de R$ 1 bi

A cooperativa de crédito CredCrea que atua com postos de atendimento nos estados do RS, SC e Paraná e atendimento digital para todo o país, alcançou, no primeiro semestre de 2025, a marca de R$ 1 bilhão em ativos sob gestão. O resultado consolida uma trajetória superior a duas décadas voltada ao fortalecimento financeiro de engenheiros, arquitetos, técnicos e tecnólogos, e marca o início de um novo ciclo de expansão e impacto positivo para os mais de 34 mil cooperados em todo o Brasil.

C&A abre novo conceito de loja

A C&A inaugura no Shopping Center Norte, de São Paulo, seu novo conceito de loja, um marco para o varejo de moda no Brasil. Mais do que um espaço de compras, o projeto busca através de histórias e serviços transformar a loja em lugar que empodere a cliente ao longo da sua jornada – fazendo da C&A seu consultor de moda preferido, mais confiável e apresentando oficialmente a Energia C&A.

O Agro Inovar RS na Expointer

A Prefeitura Municipal de Esteio e a Universidade Feevale lançarão nesta terça-feira (26) o Agro Inovar RS, evento que ocorrerá no Hub Agro da Expointer 2025. A atividade acontecerá às 11h, no Salão Nobre da Prefeitura de Esteio, com as presenças do prefeito Felipe Costella e do reitor José Paulo da Rosa.

Asiana recebe selo Thai Select

O Asiana, especializado na gastronomia asiática, receberá o certificado Thai Select nesta quinta-feira (28), em São Paulo. A certificação oficial do Ministério do Comércio da Tailândia, destinada a produtos prontos tailandeses e a restaurantes locais e internacionais, indica a experiência autêntica da culinária tailandesa. O Asiana, localizado na Dinarte Ribeiro,148, completou cinco anos em julho.

Acesso qualificado à Casa Perini

O acesso à vinícola Casa Perini, na localidade de Santos Anjos, interior de Farroupilha, foi qualificado recentemente. A pavimentação asfáltica, realizada pela prefeitura por meio do Programa Caminhos do Interior, potencializa o enoturismo da região e beneficia, além de turistas, a comunidade local. O investimento foi de R$ 800 mil.

Ônibus elétricos para Goiânia

A Marcopolo realizou a entrega de quatro unidades do modelo Attivi Express ao Consórcio BRT de Goiânia, marcando um avanço significativo na modernização do transporte público da capital goiana. Os veículos articulados, com 23 metros de comprimento, foram projetados para operar no corredor Leste-Oeste, antigo Eixo Anhanguera, e representam solução de alta capacidade e eficiência.

Shoppings crescem 3,1% nas vendas

O setor de shopping centers encerrou o 2º trimestre de 2025 com crescimento de 3,1% nas vendas, revertendo a queda observada em igual período do ano passado. O desempenho foi impulsionado por datas comemorativas relevantes, como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, além do efeito calendário da Páscoa em abril. Os shoppings mantiveram ainda a maior taxa de ocupação dos últimos anos (95,1%) e registraram inadimplência de apenas 4,3%, reforçando a resiliência do setor.