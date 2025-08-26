Programa para os municípios

A Invest RS vai abrir nesta quinta-feira (28) as inscrições para o Programa Desenvolve Município. A capacitação inédita e totalmente online irá preparar secretários ligados à área de desenvolvimento econômico dos municípios gaúchos para transformar oportunidades em investimentos concretos. Serão 6 módulos, mentorias ao vivo e apoio técnico para a criação de Planos Municipais de Atração de Investimentos. O Programa, uma parceria da Invest RS com a Famurs e Sedec (Secretaria de Desenvolvimento Econômico) terá atividades na Expointer. A Unisinos será a instituição responsável pela execução das aulas. Inscrições no site https://investrs.org.br/desenvolve-municipio

Futuro do capital humano

A Evermonte Executive & Board Search lança nesta quinta-feira (28), em Porto Alegre, o Evermonte Institute, espaço dedicado à reflexão sobre o futuro do capital humano. A iniciativa tem como foco ser um espaço de pensamento, diálogo e construção de futuro para o mundo corporativo, ajudando as empresas a olhar para suas lideranças de forma mais profunda, estratégica e conectada com os desafios contemporâneos.

Sinosserra em destaque

A cultura organizacional e as boas práticas de gestão de pessoas desenvolvidas pelo Grupo Sinosserra foram reconhecidas com destaque pela consultoria global Great Place to Work. A empresa gaúcha figurou na primeira colocação na modalidade pequenas empresas (até 100 colaboradores). A 7ª edição da premiação Melhores Empresas Para Trabalhar™ Instituições Financeiras reconheceu 60 empresas de todo o País de um universo superior a 300 inscritos.

Centésima Micam Milano

Com participação recorde de marcas, o calçado “made in Brazil” estará presente, no próximo mês, na edição de número 100 de uma das principais feiras do setor no mundo. A Micam Milano, em sua centésima edição, contará com 79 marcas verde-amarelas na mostra, que ocorrerá entre os dias 7 e 9 de setembro, na Fiera Milano (Rho), em Milão, na Itália. O Brasil é em geral a terceira maior delegação internacional da feira, que tem mais de mil marcas expositoras e recebe compradores de 150 países.

O 33º Congresso Movergs

Giovani Baggio (economista-chefe da Fiergs), Márcio Callage (CMO da Vulcabras - Olympikus, Mizuno, Under Armour), professor HOC (cientista político) e Carlos Ferreirinha (especialista em mercado de luxo, varejo e comportamento do consumidor) serão os palestrantes do 33º Congresso Movergs. O evento será no dia 14 de outubro das 7h15 às 12h45 em Bento Gonçalves. Informações e ingressos no site movergs.com.br

A instalação de usina teste

Na tarde de 21 de agosto, os municípios que integram a iniciativa da Universidade de Caxias do Sul que prevê a transformação de lixo em energia e em produtos de valor agregado foram apresentados ao status do projeto Resíduos Serra – RS UP. As atividades avançam rumo à instalação de uma usina teste para processar cinco toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos no Aterro Sanitário Rincão das Flores, na localidade caxiense de Apanhador.

Turismo na Serra