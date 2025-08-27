Porto Alegre,

Observador
Affonso Ritter

Publicada em 27 de Agosto de 2025 às 19:35

Multinacionais da Serra Gaúcha

Leia a coluna de Affonso Ritter para o Jornal do Comércio

Arte/JC
Affonso Ritter
Um dos temas destacados no Mapa Econômico do RS que tratou da Serra Gaúcha e regiões no entorno, publicado ontem no JC, é o impacto do tarifaço dos EUA sobre produtos brasileiros. Como é uma área com muitas indústrias exportadoras, especialmente nos setores moveleiro, metalmecânico e calçadista (aí na área do Vale do Paranhana), a taxação causa preocupação. Interessante que o especial mostrou a estratégia de multinacionais gaúchas instaladas na Serra. Vão da diversificação – exportam para dezenas de países – à venda direta em unidades no exterior, na Marcopolo, por exemplo, os produtos comercializados com os EUA saem da unidade mexicana da empresa.
Palestras com Murilo Gun
Na próxima semana, a Sicredi Pioneira traz ao RS o especialista em criatividade, inovação e futurismo Murilo Gun. A palestra “Criatividade e coragem para se reinventar” será realizada no dia 4 de setembro, no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo, e no dia 5 de setembro, no UCS Teatro, em Caxias do Sul. A participação é gratuita, mediante inscrição pelo site da cooperativa e doação de 1 kg de alimento não perecível.
Novo Consórcio Banrisul
A Banrisul Consórcio lança na Expointer 2025 o “Clube dos Gigantes”, um novo grupo de consórcio voltado para quem busca adquirir veículos pesados ou de alto padrão, máquinas agrícolas e interessados em ampliar frotas empresariais. A pré-venda das cotas será na feira e em todas as agências Banrisul. As vendas oficiais começam em 10 de setembro em condições especiais de inauguração válidas só nesse dia, com cartas de crédito entre R$ 250 mil e R$ 500 mil
Guia financeiro para médicos
Os médicos Carlos Eurico Pereira e Paulo Araújo lançaram ontem, em Porto Alegre, o livro “Saúde Financeira para Médicos – Guia definitivo para as melhores decisões”. A obra explora estratégias práticas para organizar finanças, investir e equilibrar carreira e vida pessoal, sendo um aliado dos médicos e profissionais da saúde no controle das finanças. O livro está disponível no site altabooks.com.br/produto/saude-financeira-para-medicos
Morreu porque era mulher
A CIC Caxias aderiu por iniciativa do Conselho da Empresária à campanha “Cadeira Vazia”, promovida pelo Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Caxias do Sul. Uma das cadeiras vermelhas da ação de sensibilização foi instalada na recepção principal da entidade, como forma de reforçar a mobilização pela conscientização e enfrentamento da violência contra mulheres. A campanha foi lançada no Centro de Cultura Ordovás, e espalhou 50 cadeiras vermelhas na cidade com a mensagem: “Morreu porque era mulher”.
Os derivativos de Boi Gordo
A B3, Bolsa do Brasil, registrou crescimento recorde na negociação dos derivativos de Boi Gordo. Em julho de 2025, o volume financeiro total negociado, somando contratos futuros, opções e rolagens, atingiu R$ 19,6 bilhões, aumento superior a 300% sobre os R$ 4,6 bilhões registrados no mesmo mês de 2024. No ano, o acumulado é de R$ 88 bilhões.
Acordo iFood e Ministério da Saúde
O iFood e o Ministério da Saúde assinaram na terça-feira (26), em Brasília, um Acordo de Cooperação não oneroso para levar campanhas de saúde pública a milhões de brasileiros pelos canais da empresa, válido por 18 meses. Estavam presentes o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o CEO do iFood, Diego Barreto. Seu alcance são os 55 milhões de clientes em mais de 1500 cidades brasileiras, além dos 450 mil entregadores cadastrados, 410 mil restaurantes parceiros e os mais de 7 mil funcionários do iFood.

