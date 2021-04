Um SPA em Montenegro

Especializado em reprogramar a fisiologia do corpo através da medicina personalizada, o SPA Tour Life comemora 26 anos de história. Capitaneada pelo Dr. Édio Schaurich e Victor Sorrentino, a empresa investiu R$ 2,5 milhões em sua nova Hotelaria Premium em meio a oito hectares de natureza preservada. A nova hotelaria, localizada em Montenegro, conta com nove suítes exclusivas com vista para a natureza, desenvolvidas pela arquiteta Fátima Schäffer. Entre os serviços oferecidos no SPA estão protocolo detox, weekend, protocolo de emagrecimento a distância e protocolo de doenças autoimunes. A capacidade máxima semanal do Spa é de 15 pacientes, para garantir atendimento de qualidade e personalizado.

Tempo de estadia

O protocolo de detox inclui cinco dias no Spa, com chegada no domingo e saída na sexta-feira. A equipe tem mais de 20 profissionais entre médicos, educadores, terapeutas e enfermeiras. Em 2020 eles viram um crescimento na procura pelos serviços de 40% sobre 2019.

Franquia Sr.Espetto

A primeira unidade da rede Sr. Espetto na Serra gaúcha iniciou o atendimento ao público em Farroupilha. Ela precisou se adaptar antes de inaugurar, devido à pandemia, abrindo o serviço ao público apenas no formato delivery e pague e leve. O novo endereço, comandado pelos irmãos Alexandre e Eduardo Buratti, e sócio Alex Concer, tem mais de 15 sabores de espetinhos e serve acompanhamentos com molhos, além de drinks e chope.

Expansão da Paquetá

Mesmo com novo cenário imposto pela pandemia do novo Coronavírus e as mudanças dos hábitos de consumo, o plano de expansão das marcas do grupo gaúcho Paquetá é bastante otimista. A Capodarte atualmente com 65 lojas pelo país, estima um crescimento de 14% com 9 novas lojas em 2021. Enquanto a Dumond, com 14 lojas atualmente, prevê 6 novas lojas e crescimento de 43%.

Renner para Butantan

A Lojas Renner, por meio de seu braço social, o Instituto Lojas Renner, destinará R$ 1,2 milhão para construção da nova fábrica do Instituto Butantan, desatinada a ampliar a produção de doses da vacina Coronavac. A doação será repassada à organização social Comunitas, que lidera o processo de captação de recursos com a InvestSP e a Fundação Butantan. Com 7 mil m2, a unidade será quase quatro vezes maior do que a atual fábrica.

Gastronomia da Serra

O Sebrae-RS lançou nova edição do Projeto Polo Gastronômico Serra Gaúcha com foco em novas alternativas aos serviços de buffet, que sofreu grande impacto com a pandemia e precisa se reinventar. Trata-se de um programa para gerar resultados imediatos, segundo o gestor de projetos, Gustavo Rech. Serão 30 vagas para restaurantes ou empresas de gastronomia que atuam com buffet. Sua execução será de junho a março de 2022. O primeiro encontro será dia 15 deste mês.

Venda de vinhos

Depois de um janeiro um tanto amargo, as vendas de vinhos finos, espumantes e suco de uva fecharam fevereiro com um paladar mais estimulante. Em todas as categorias o desempenho foi positivo se comparado ao mês anterior, com destaque para os vinhos finos que tiveram um aumento de 47,81%, seguido pelos espumantes moscatéis com 45,64% e pelos espumantes brut com 32,89%. O suco de uva foi o que menos cresceu alcançando 8,22%. Nos 28 dias do mês, foram comercializados 538 mil litros de vinhos finos e espumantes a mais que o mês anterior, chegando a 1,8 milhão. Estes são os dados da Uvibra.