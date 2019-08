Dia de craque no Beira-Rio

O estádio Beira-Rio desenvolveu um projeto denominado Seleção Colorada, que irá proporcionar ao torcedor ter um dia de craque na casa do Gigante. Sua primeira edição está programada para 26 de outubro. Os participantes poderão se preparar no vestiário e acessar o campo pela entrada oficial dos jogadores do time profissional. Ao todo, serão seis times divididos em três chaves. Cada partida irá durar 50 minutos, com narração e arbitragem. As vagas são limitadas à quantidade de chaves e número de integrantes por time. Os inscritos receberão kit Seleção Colorada, com camiseta, calção, meião e toalha. Chuteiras e luvas para goleiros estarão a cargo de cada participante. No dia do jogo haverá vaga no estacionamento para cada jogador e mais 10 ingressos do evento por escrito.

Maior feira de vinhos

A maior feira profissional de vinhos da América Latina - Wine South America - chega à sua 2ª edição no período de 25 a 27 de setembro, com a expetativa de auxiliar na prospecção de R$ 10 milhões em negócios e receber cerca de 6 mil compradores do Brasil e exterior. Em 10 mil metros quadrados, estarão reunidas mais de 250 marcas expositoras do Brasil e de outros 9 países do Velho e Novo Mundo.

Início do Capítulo 1

Foi dada a largada na construção do Capítulo 1, o mais novo empreendimento do bairro Três Figueiras de Porto Alegre com conceito de casas. E a expertise de duas tradicionais empresas do mercado imobiliário: construção da Whaus do grupo Wikihaus e acompanhamento e fiscalização da equipe da ABF Developments.

Iguatemi tampinhas

O Iguatemi Porto Alegre é o novo ponto de coleta do projeto Tampinha Legal, programa socioambiental de caráter educativo que busca ressignificar o papel do plástico na sociedade. Para participar, basta depositar tampinhas plásticas de qualquer tipo no recipiente disponível na Central de Empréstimos, em frente às Lojas Renner.

Atrativo para Bento

Bento Gonçalves ganha seu primeiro atrativo turístico de peso. É o Piazza Salton, empreendimento superior a R$ 147 milhões que chega com o compromisso de valorizar o patrimônio histórico, gerando uma experiência única que engloba cultura, compras, turismo e lazer. É um complexo em construção no terreno que abrigou a Vinícola Salton de 1910 a 2004. A entrega deverá ocorrer em maio de 2021. Já a torre residencial está prevista para 2022.

Unimed na Expointer

A Unimed atende na Expointer com equipes médicas em dois ambulatórios, de 12 e de 24 horas. Eles terão uma ambulância com apoio 24 horas, além de moto que permitirá agilidade nos deslocamentos e todo o suporte do SOS Unimed.

O Azeite Puro da Todeschini

A partir de agora é possível comprar o azeite de oliva da marca gaúcha Azeite Puro pelo e-commerce e receber em qualquer estado do Brasil. Comandada pela terceira geração da família do Grupo Todeschini, de Bento Gonçalves - através dos primos Liliane, Rafael, Felipe, Fernando, Letícia, Patrícia, Gabriel e Eduardo Farina - a empresa estreia no mercado com um azeite premium de sabor suave, equilibrado e frescor característico. Para 2020 a intenção da marca é chegar fisicamente aos pontos de venda no Rio de Janeiro e São Paulo. "Assim como o caminho trilhado pelos vinhos brasileiros, o próximo produto a ganhar destaque e reconhecimento nacional é o azeite de oliva produzido em terras gaúchas", afirma Liliane Farina.