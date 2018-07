Encontro detalha aspectos importantes da prestação de contas eleitorais

O Conselho Regional de Contabilidade (CRCRS) realizou, em parceria com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), o ciclo de palestras Contabilidade Eleitoral - da Teoria à Prática. O objetivo foi preparar os profissionais aos desafios a serem encarados este ano durante as eleições e esclarecer aspectos do processo eleitoral no que tange à prestação de contas das campanhas eleitorais.

Durante o encontro foram debatidos aspectos da atuação da Justiça Eleitoral e do profissional da contabilidade na prestação de contas e na contabilidade eleitoral. Na abertura do evento, o vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS,

Celso Luft, salientou a necessidade da abordagem do tema, neste momento pré-eleitoral, uma vez que somente profissionais da contabilidade estão aptos a realizar a prestação de contas eleitorais.

O contador Cristiano Aguiar, coordenador de Auditoria do TRE-RS, apontou a atuação da justiça eleitoral na prestação de contas. Aguiar explicou como deve ocorrer a retificação da prestação de contas, o detalhamento da origem dos recursos, o que ocorre no caso de fontes de recursos vedadas e a forma de comprovação da aplicação do Fundo Partidário (já que não basta a apresentação de nota fiscal), dentre outros pontos.

Os contadores Rodrigo Kich, coordenador da Comissão de Estudos das Organizações Contábeis do CRCRS e membro da Comissão Técnica do CFC, e Carlos Souto, sócio-fundador do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, levantaram questões sobre a "Contabilidade Eleitoral e Prestação de Contas - Atuação do Profissional Contábil". O Sistema de Prestação de Contas Eleitorais já está disponível no site do TRE.